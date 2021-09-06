Мнение: О танках Украины на Красной площади в Москве

О, это надо видеть!

Обязательно и непременно.

Всем. Вот просто всем-всем-всем.

Многолетняя мечта ныне покойного, хотя и впоследствии «воскресшего» – но всё же, умерла, так умерла © – Аркадия Бабченко прокатиться на первом же «Абрамсе» по Тверской… завладела высшим командованием Вооружённых сил Украины. Чего оно даже и не скрывает.

«Я хотів би проїхатися танком по Червоній площі та по Арбату, – заявил новый главком ВСУ Валерий Залужный в эфире украинского 5 канала. – По-чесному. І по Арбату теж. Але акуратно, бо це пам’ятник».

А ранее, как сообщал 5.UA, 22 августа 2021 года, уже после назначения на пост главкома, 48-летний генерал-майор Залужный на ветеранском форуме сказал, что ВСУ должны готовиться к наступлению для освобождения Донбасса. Видимо, план проехаться на танке по Москве возник у него уже в развитие этих мыслей.

Хотя подобные идеи возникают не только у вояк. В конце концов, Валерий Залужный заговорил о танковой «экскурсии» по Красной площади не сам по себе, а отвечая на прямой вопрос одной из зрительниц телеканала. То есть, подобные мрии бродят и зреют среди украинцев.

Совершенно бесполезно спорить о том, в какой мере #Россия их заслужила. Главное, они есть. Они становятся силой. Они превращаются в национальную идею соседей.

Когда о желании кататься на танке по Тверской или по Арбату говорит блогер, можно покрутить пальцем у виска. Когда о том же заявляет главком ВСУ, пожалуй, можно пожать плечами и сказать «Ну, это политика». Когда вот этой мечтой станут бредить миллионы и десятки миллионов человек в соседней стране, и стар и млад, будет уже поздно.

Припоминая по этому поводу бородатую байку про старушку, пережившую Холокост, нельзя не вспомнить и её слова. «Если кто-то говорит, что хочет вас убить, не рассуждайте, что на самом деле он так не думает и вообще имеет в виду что-то другое. Не благодушествуйте, просто ему поверьте. Сразу. Не дожидаясь, когда он перейдёт от слов к делу…».

Вопрос лишь в том, что выберет большинство россиян – бежать или драться?

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