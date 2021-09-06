 

Бразильская полиция вышла на поле во время футбольного матча с Аргентиной

06.09.2021, 4:02, Разное
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…чтобы задержать нарушивших карантинные правила игроков.

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу между сборными Бразилии и Аргентины остановили вскоре после начала, так как на поле вышли сотрудники бразильской полиции. Об этом сообщает Sky Sports.

Игру прервали, чтобы задержать четверых аргентинских игроков, которые нарушили правила въезда в страну. Предполагается, что речь идет об Эмилиано Буэндиа и Эмилиано Мартинес из «Астон Виллы», а также Джовани Ло Чельсо и Кристиан Ромеро из «Тоттенхэм Хотспур», которые приехали из Великобритании и должны были соблюдать карантин.

Ранее Бразильское агентство санитарного надзора (Anvisa) сообщило, что четыре игрока из аргентинской сборной должны пройти карантин перед матчем. Во время проверки документов выяснялось, что требования не были выполнены.

Источник: Новая газета



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