Huawei озвучил еще не все планы по выпуску смартфонов до конца года
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После того, как китайская компания Huawei провела презентацию флагманских смартфонов P50 и P50 Pro, многие подумали, что производитель успокоиться хотя бы на время. Но недавно стало известно, что к выходу на рынок готово еще несколько устройств. Их должны представить еще до конца текущего года.
Прежде всего, речь идет о новых смартфонах nova 9, а также о планшетах и первом в истории Huawei принтере. Электронные мобильные устройства объединяет то, что все они выйдут с предустановленной фирменной операционной системой HarmonyOS.
Также свои новинки представит бывший суббренд «Хуавея» Honor. В ближайшее время обещают представить смартфоны с гибкими экранами и планшеты, ноутбук и умные часы.
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