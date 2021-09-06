 

Huawei озвучил еще не все планы по выпуску смартфонов до конца года

06.09.2021, 3:56, Новости дня
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После того, как китайская компания Huawei провела презентацию флагманских смартфонов P50 и P50 Pro, многие подумали, что производитель успокоиться хотя бы на время. Но недавно стало известно, что к выходу на рынок готово еще несколько устройств. Их должны представить еще до конца текущего года.

Прежде всего, речь идет о новых смартфонах nova 9, а также о планшетах и первом в истории Huawei принтере. Электронные мобильные устройства объединяет то, что все они выйдут с предустановленной фирменной операционной системой HarmonyOS.

Также свои новинки представит бывший суббренд «Хуавея» Honor. В ближайшее время обещают представить смартфоны с гибкими экранами и планшеты, ноутбук и умные часы.



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