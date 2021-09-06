Мнение: О работе Салеха на ЦРУ

Немного о деталях биографии бывшего вице-президента Афганистана Салеха, который ныне возглавляет сопротивление Талибану в Панджшере.

Фрагмент из американской книги "Директорат S: Секретная война ЦРУ в Афганистане и Пакистане". На русском она вроде как не издавалась.

Книга прямо указывает на то, что бывший вице-президент Афганистана более 20 лет работает на ЦРУ. Также в книге есть интересные свидетельства о том, что еще до терактов 11 сентября Масуду-старшему и Салеху офицеры ЦРУ говорили, что США следят за Афганистаном и что скоро в США произойдет теракт как в кино.

О работе Салеха на ЦРУ.

В конце лета 2001 года Амрулла Салех прилетел во Франкфурт-на-Майне (Германия), чтобы встретиться с человеком, которого он знал как Фил, который был для него чиновником. Салех занимался, среди прочих задач, разведывательными связями с Ахмад Шахом Масудом, легендарным афганским партизанским командиром, который тогда держался против Талибана и Аль-Каиды из небольшого убежища на северо-востоке своей страны. В двадцать восемь лет Салех имел суровое, серьёзное поведение; он был чистый бритый и держал свои темные волосы короткими. Он хорошо говорил по-английски, но сознательно, в звучном акценте.

Салех обычно встречался со своим куратором из ЦРУ в отеле. Он и Фил обсуждали тайник шпионского снаряжения с ЦРУ. организованного для Масуда. Поставка включала аппаратуру связи и очки ночного видения, которые позволили бы сборщикам разведданных Масуда на передовой лучше наблюдать и подслушивать боевиков Талибана и Аль-Каиды. ЦРУ. несколько лет занимался обучением и оснащением разведывательного управления Масуда, но программа была ограничена по своим масштабам. В соответствии с политикой администрации Клинтона и совсем недавно администрации Джорджа Буша, ЦРУ. не мог предоставить оружие для поддержки войны сопротивления Масуда против талибов. Агентство могло предоставить только не смертельное оборудование, которое могло бы помочь агентству в охоте на Усаму бен Ладена, беглого эмира Аль-Каиды, который неуловимо передвигался по районам Афганистана, управляемым Талибаном. Одна партия включала гигантский телескоп с дистанционным управлением. В другой момент ЦРУ. думали о поставке Масуду воздушного шара, закрепленного камерами для шпионажа за лагерями Аль-Каиды, но с учетом сильных ветров Афганистана и возможностью того, что соседний Китай может неверно истолковать воздушный шар, решили этого не делать.

Франкфурт был логистическим центром линии снабжения ЦРУ для Масуда, которая была ограничена осторожностью в штаб-квартире ЦРУ. К началу 2001 года Лэнгли приказало офицерам ведомства летать на вертолетах Масуда, потому что их не считали достаточно безопасными. Фил и его коллеги обычно доставляли оборудование прямо в Душанбе, где Салех управлял офисом для Масуда. Таджикистан восстанавливался после кровопролитной гражданской войны, и в столице периодически происходили политические волнения. Это могло затруднить работу офицерам ЦРУ, чтобы путешествовать туда, но по большей части они нашли способ решить эту проблему. Время от времени, однако, они должны были просить Салеха забрать оборудование в Германии и доставлять его в Афганистан самому. Задействованные офицеры ЦРУ знали, что немецкое правительство очень чувствительно к тому, что агентство делает на территории Германии, не сообщив об этом БНД, главному немецкому разведывательному управлению. Но поставки Масуду были равномерно нелетальными; некоторые виды оборудования могут перекрывать границы правил лицензирования экспорта, однако они не являются явно незаконными, поскольку речь не шла об оружии и боеприпасах. Лейтенанты Масуда были опытными контрабандистами. Иногда Салеху приходилось придумывать, как перевозить оборудование ЦРУ самостоятельно.

Это заставило Салеха нервничать. Он не смутился, отвечая на вопросы немецких полицейских или таможенников в аэропорту Франкфурта. Где ты это купил? У него не было бы ответа. У вас есть квитанции? Как вы будете использовать эти очки ночного видения? Было бы неразумно упоминать афганскую войну. Как вы получили средства на покупку спутникового телефона стоимостью 5000 долларов и подписку?

Салех стал специалистом по разведке лишь недавно, но он был заядлым учеником профессии. В 1999 году Масуд выбрал его и еще восемь старших помощников и командиров для поездки в Соединенные Штаты для участия в учебных курсах ЦРУ, проводимых Контртеррористическим центром в строгом соответствии с правилами секретности; мало кто за пределами центра знал об этом. Учебная программа частично охватывала искусство разведки – выявление и оценку источников, вербовку, технический сбор, анализ и составление отчетов. Полувоенные курсы охватывали оценку целей, маневрирование и общение на местах и так далее. В Неваде стажеры поднялись на гору с телескопом, чтобы отрабатывать разведывательные операции в условиях, которые моделировали те, которые могут быть в Афганистане. Антитеррористический центр надеялся, по мнению многих аналитиков агентства, знакомых с Афганистаном – что партизаны Масуда когда-нибудь могут найти и поймать в ловушку бен Ладена, хотя лидер Аль-Каиды редко ездил на север страны, где были партизаны Масуда.

В школе Салеху было немного скучно из-за военизированной инструкции. Его больше привлекало ремесло сбора разведданных. Он хотел получить более полное представление о системах и методах разведки. Он приставал к офицерам ЦРУ на факультете с вопросами. Он нашел несколько человек, которые были готовы дать ему дополнительное время, и он попытался понять, как по-настоящему работают сотрудники ЦРУ. Когда курс закончился, Салех отправился в магазин, чтобы купить стопку книг о шпионских службах и истории разведки. С тех пор он заслужил уважение в ЦРУ Офицеры, с которыми он работал, оценили Салеха как жесткого, дисциплинированного, честного и профессионального, но еще немного молодого, чтобы обладать властью в афганском обществе, которое почитало возраст и опыты.

Чтобы решить свои проблемы с контрабандой в Германии, Салех пытался воспользоваться своим самообразованием, особенно в отношении методов израильской разведки. Моссад имел сети помощников по всему миру – не только сотрудников и платных агентов или информаторов, но и друзей службы, которых можно было призывать на разовые одолжения. Салех позвонил афгано-немецкому бизнесмену во Франкфурте, которого он выращивал для такой помощи.

"У меня есть что-то, что мне нужно сделать – мне нужна ваша помощь", – сказал Салех. Мужчина предложил им встретиться в отеле.

"Я не буду врать", – сказал Салех, когда они встретились.. “Это – оборудование. Если повезет, я могу забрать его из аэропорта Франкфурта. Если мне не повезет, они конфискуют его. Салех добавил, что поставки не были смертоносными, но они представляли собой "военное снаряжение".

"Брат, я предложил вам помочь – но не в контрабанде", – сказал бизнесмен.

"Это не контрабанда", – умолял Салех. "Это все пластик, нет взрывчатки, ничего. Есть несколько очков ".

Тем не менее, мужчина отказался. Он пожелал Салеху удачи.

Салех перевез груз размером примерно с половину дивана во франкфуртский аэропорт. Он забронировал себе рейс в Ташкент, Узбекистан, откуда переедет в Душанбе. Это было типично для борьбы против талибов, в которую он и Масуд были вовлечены: они боролись с талибами методом партизанской войны. У Масуда и его людей были ресурсы; командир и многие его старшие лейтенанты хранили банковские счета в Лондоне и в других местах за рубежом, согласно отчетности ЦРУ, и Масуд, как сообщалось, контролирует чуть более 60 миллионов долларов на лондонских счетах. Тем не менее, они фактически находились в состоянии войны с Талибаном и Пакистаном, государством, обладающим ядерным оружием, валовой внутренний продукт которого в 2001 году составил более 70 млрд. долл. США.

На стойке Люфтганзы Салех заполнял бланки. Затем он ответил на много вопросов о своем оборудовании. Имело ли ЦРУ возможность надавить на немцев и согласились ли немцы пойти на одобрение поставки? Он никогда не знал. После долгого коллоквиума "Люфтганза" потребовала лишь немалую сумму денег, которую рассчитывала исходя из веса груза Салеха.

Амрулла Салех вырос в Кабуле в бедной семье из Панджшерской долины. Он был младшим из пяти братьев. В семь лет он осиротел. Как и многие афганцы, достигшие совершеннолетия во время советской оккупации страны в 1980-х годах, он близко знал политическое насилие. Один из его братьев исчез, казнён неизвестными. Еще один его брат, который был офицером ВВС, был убит в Кандагаре. В двадцать два года Салех присоединился к партизанам Масуда в Панджшерской долине. Панджшер представляет собой ущелье, которое изредка расширяется в долину. Тянется к северу от Кабула в сторону Таджикистана. Тесная родственная сеть этнических таджиков заселяла долину и и представляла собой фермеров, шахтеров, контрабандистов и торговцев. К моменту прибытия Салеха Советы вывели свои боевые силы из Афганистана, оставив советников для укрепления афганского коммунистического режима во главе с президентом Наджибуллой, бывшим начальником тайной полиции. Война между партизанами-моджахеддинами и коммунистическим правительством в Кабуле продолжалась, но все чаще партизаны воевали между собой. Они ожидали победы и соперничали за ее грядущие плоды. Масуд был, пожалуй, самым политически подкованным лидером фракции, который следовал предписаниям успешных партизанских лидеров на протяжении всей истории. Он был блестящим тактиком поля боя, но он был в равной степени обеспокоен продовольственными поставками и безопасностью для своих гражданских последователей и его популярностью.

Поскольку Салех был ярким лидером и уже научил себя английскому языку, в 1992 году лейтенанты Масуда отправили его в Пакистан на курс Организации Объединенных Наций под названием "Постконфликтное восстановление и управление". Салех изучал, как проводить гуманитарные операции, в конечном итоге, на службе северного Афганистана. Постепенно Салех стал самым молодым человеком в кругу советников Масуда. В середине 1990-х годов переехал в Россию. Он выучил русский язык и попытался оценить потенциал нового партнерства с бывшим мучителем Афганистана. (Россия впала в политический и экономический хаос при президенте Борисе Ельцине и Салех вернулся в Панджшер разуверившись, что российское правительство может оказать большую помощь) Позднее Масуд направил Салеха для участия в мирных переговорах с талибами, спонсируемых Организацией Объединенных Наций. И Салех начал работать с ЦРУ.

Главное подразделение ЦРУ, которому было поручено взаимодействовать с партизанами Масуда, называлось ALEC Station. Его миссия состояла в том, чтобы захватить или убить Усаму бен Ладена и других лидеров Аль-Каиды. В состав группы входило около двадцати пяти оперативных офицеров и аналитиков, и она базировалась в. штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния. Ричард Бли, опытный оперативный сотрудник Африканского отдела нелегальной разведки, возглавил АЛЕК в 1999 году. Он унаследовал группу под растущим давлением. После того, как Аль-Каида разбомбила американские посольства в Африке в 1998 году, офицеры ЦРУ, работающие с иностранными спецслужбами из Египта, Иордании, Кении и Пакистана, провели рейды по домам подозреваемых членов и соратников "Аль-Каиды" по всему миру. Они изъяли компьютерные диски и документы на арабском, урду, английском и других языках, а затем передали материалы на станцию ALEC, чтобы их просеивали по очереди, чтобы найти подсказки и имена, которые могли бы помочь предотвратить готовящиеся теракты. К 2001 году аналитики станции передавали ФБР в среднем двадцать три официальных отчета в месяц. об Аль-Каиде. Работа сочетала высокие ставки с большим вниманием к деталям. Старшие офицеры обнаружили, что если они не будут работать с 7:00 до 18:00 или позже с понедельника по пятницу, плюс несколько часов в субботу и воскресенье, они не смогут поспевать за событиями.

Бли неоднократно проводил экскурсии по улицам нестабильных столиц. Его поездки по линии ЦРУ включали поездки в Банги, столицу Центральноафриканской Республики; Ниамей, столица Нигера; Лагос, Нигерия; и Алжир. Бли был высокий, с песчаными волосам. Он воспринимался как офицер, который подняться высоко в агентстве, в конце концов. Он был мозговитым и хорошо осведомлен о международных делах, комфортно работал в неоднозначных зонах конфликта. Учитывая проблему убежищ Аль-Каиды в Афганистане, стране, не имеющей выхода к морю, где у США не было посольства, Бли решительно предпочел работать через Ахмада Шаха Масуда, самого эффективного афганского командира на местах, который разделял антипатию ЦРУ к бен Ладену.

Бли возглавлял тайную команду ЦРУ. офицеры по борьбе с терроризмом, которые влетели в Панджшер для встречи с Масудом в октябре 1999 года. "У нас общий враг," – сказал Бли командиру. "Давайте работать вместе." Он и офицеры ЦРУ, которые следили за этим, обеспечивали работу разведывательного оборудования Масуда, улучшали средства перехвата и шифрованную линию связи, которая подключала помощников Масуда по разведке к станции ALEC, чтобы отправлять и получать защищенные типизированные сообщения. Был один зашифрованный терминал в Душанбе и второй в Панджшере. Масуд назначил Амруллу Салеха главным контактом с ЦРУ.

В следующем году террористы-смертники Аль-Каиды, поддерживаемые из Афганистана, нанесли удар по американскому военному кораблю USS Cole в йеменском порту Аден, в результате чего погибли семнадцать американских моряков. После этого, в декабре 2000 года, Бли разработал планы по просьбе уходящей администрации Клинтона по программе скрытых действий на 150 миллионов долларов, чтобы вооружить, оснастить и обучить Масуда для миссий за пределами охоты на бен Ладена, чтобы помочь ему более эффективно бороться с Талибаном. Однако многие американские и европейские разведчики, генералы и дипломаты не считали Масуда жизнеспособным партнером против Аль-Каиды. Вспоминая несчастные судьбы имперской Великобритании и Советского Союза, они не хотели запутывать США в гражданской войне в Афганистане. Пандшерцы совершали массовые убийства в период, когда они разделяли власть в Кабуле в середине 1990-х годов. Они продолжали контрабанду драгоценных камней и героина, чтобы финансировать свою войну. Предупреждения Масуда об Аль-Каиде могут быть отклонены как элемент своекорыстной дипломатической кампании по получению международной помощи за его проигрышную фракционную борьбу.

Бли стал одним из самых ярых защитников Масуда в Вашингтоне, относясь к полководцу как к великой исторической фигуре, сравнимой с Че Геварой. Борода Масуда стала серой и темные мешки висели под глазами, но он оставался очень энергичным на поле боя. Аргумент Масуда заключался в том, что у США была "огромная проблема" в Афганистане, гораздо большая, чем у бен Ладена. Суть сообщения Масуда заключалась в следующем: "У вас есть все эти экстремисты. У меня есть талибы. И я единственный друг, который у тебя в этом районе"..

Бли полностью согласился с Масудом, но он не смог продвинуть этот внешнеполитический аргумент в Вашингтоне. Он сказал Масуду: "Слушай, на Афганистан никому наплевать. Они заботятся о бен Ладене. Я не могу говорить с вами о захвате правительства Афганистана. Я уполномочен только поговорить с тобой о Бин Ладене. Но мы можем отталкиваться от этого. Кто знает, куда это идет? Масуд понял. Все его союзники и иностранные поставщики были ограничены тем или иным способом"

Станция ALEC провела некоторые из своих тайных операций против Аль-Каиды, включая полеты по наблюдению с беспилотников Predator, с использованием станции ЦРУ в Ташкенте, Узбекистан. Амрулла Салех работал с офицерами там, а также в Вирджинии. Тем летом 2001 года, на фоне разочарования из-за нерешительности Америки полностью поддержать Масуда, Салех ввязался в разговор с одним из коллег Рича Бли, Джимом Льюисом, сотрудником Контртеррористического центра, отправленным в Ташкент. Льюис призвал Салеха посмотреть "Осаду" – фильм 1998 года о терроризме, написанный журналистом и автором Лоуренсом Райтом с Дензелом Вашингтоном и Брюсом Уиллисом в главных ролях. В фильме террористическая группа проводит взрывы внутри США и правительство вводит военное положение. Льюис предсказал: "Нечто подобное случится с моей страной. Но нас никто не слушает "

—

Из Франкфурта Салех вернулся в Душанбе. Он встретил Масуда там в пятницу, 7 сентября. Масуд прибыл для беседы с посещающей страну иранской делегацией. В отсутствие более мощной американской поддержки Масуд зависел от Ирана, Индии и России, по вопросам оружия, денег и медикаментов. Иран был, пожалуй, его самым надежным союзником. Иранские офицеры КСИР и разведчики работали на севере Афганистана вместе с партизанами Масуда. Когда они были вместе в Душанбе, Салех спросил Масуда: "Куда мне посылать снаряжение?" Он имел в виду последнюю передачу ЦРУ. Масуд сказал ему пока держать его в Таджикистане и пригласить в Душанбе некоторых коллег из Панджшера. "Вы можете их тренировать", – проинструктировал Масуд. В тот же уикенд Масуд вернулся в Афганистан, в свои соединения у границы с Таджикистаном в Ходже-Бахауддине. Два арабских тележурналиста с бельгийскими паспортами несколько дней ждали там интервью с командиром.

<…>

Они также договорились проинформировать шесть стран, которые были наиболее важны для их дела, о том, что произошло на самом деле: США, Россия, Иран, Индия, Таджикистан и Узбекистан. Они дали указания Амрулле Салеху: Позвоните в ЦРУ. Расскажите им правду об убийстве Масуда и попросите оружие. Аргумент, который Салех должен был доставить на станцию ALEX был, по сути таким, "Если сопротивление Талибану и Аль-Каиде что-то значит для вас, мы можем сдержать. Мы можем бороться. Мы будем бороться. Но если вы хотели помочь только командору Масуду – его больше нет с нами. Чтобы компенсировать его потерю, нам нужна большая помощь, чем в то время, когда он был жив ".

Салех вылетел обратно в Душанбе и передал сообщение Ричарду Бли в Контртеррористический центр ЦРУ. Он сказал, что ему нужно срочно поговорить. Когда Бли позвонил по зашифрованной линии, Салех последовал сценарию, данному ему в Кулябе. Он подтвердил Бли, что Масуд мертв, но подчеркнул, что лидеры Панджшера хотели сохранить новости в тайне, поскольку они пытались предотвратить крах своих позиций. После того, как они повесили трубку, Бли уведомил Белый дом. В течение нескольких часов службы новостей цитировали анонимных чиновников администрации Буша, утверждавших, что Масуд, вероятно, был убит.

Салех перезвонил. Вы доставляете мне большие трудности с моими товарищами, – сказал он равномерно. Мои указания были хранить это в тайне.

Бли согласился, что это было прискорбно. ЦРУ было обязано информировать политиков о такой важной информации, как только она поступит, но агентство не имело контроля над тем, как Белый дом или Госдепартамент решают вопросы журналистов.

Салех нажал. Он знал, что Бли и станция ALEC выступали за поставки оружия Масуду и ранее передали свои аргументы в Белый дом и проиграли. Но администрация Буша теперь смотрела на вещи по другому, и здесь возникла новая угроза для сбора американских разведанных по бен Ладену – если пал Панджшер, то ЦРУ. потеряет жизненно важную станцию прослушивания. Попытается ли Америка спасти Совет Севера или оставит Панджшер на произвол судьбы?

"Решение в том, что мы будем бороться", – сказал Салех. "Мы не сдадимся. Мы будем сражаться до последнего человека на земле. Это сопротивление было не про Масуда. Речь шла о чем-то гораздо большем. Мы будем сражаться".

Салех готовил список вооружений и материально-технических средств, в которых они нуждались в срочном порядке. "Что ты можешь сделать для нас?"

Бли сказал, что понимает вопрос. Это был понедельник, 10 сентября, начало новой рабочей недели в Вашингтоне. Ему понадобится день или два. "Позвольте мне вернуться к вам по этому вопросу", сказал он 14-го сентября.

https://t.me/boris_rozhin/17187 – скачать книгу на английском бесплатно можно по ссылке. Перевод технический, причесанный. Не идеален конечно, но уж какой есть.

И так далее. Фактически, многие годы руководящие посты в Афганистане занимал прямой агент ЦРУ.

Надеюсь, так лучше будет понятна специфика лидера сопротивления Талибану в Панджшере и подоплека последней гастроли Салеха в Афганистане. Когда говорят об агентуре ЦРУ внутри Талибана, не стоит забывать об агентуре ЦРУ среди противников Талибана.

Стоит также отметить, что параллельно с тем, как команда ALEC занималась сбором информации по бен Ладену и Аль-Каиде. другие структуры американских спецслужб. вполне себе продуктивно работали по вопросу использованию "Аль-Каиды" в своих целях. О том, как это происходило, можно прочитать во второй книге по вышеуказанной ссылке. Это "Управление дикостью" Макса Блюменталя. Отзыв на нее писал вот здесь https://colonelcassad.livejournal.com/4899591.html

—