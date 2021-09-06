 

Еще одна белорусская спортсменка получила польскую визу

06.09.2021, 3:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинБелорусская наездница Ольга Сафронова, которую исключили из сборной перед Олимпиадой, получила польскую гуманитарную визу, сообщил ее адвокат Томаш Вилинский.

Сафронова должна была выступать за Белоруссию на Олимпиаде в Токио, но была исключена из сборной. Тогда спортсменка раскритиковала спортивное руководство и президента страны Александра Лукашенко, передает ТАСС со ссылкой на Польское агентство печати.

Она попросила Польшу предоставить ей и ее партнеру гуманитарную визу. Депутат от оппозиционной Гражданской коалиции Иоанна Клюзик-Ростковская помогла ей. По словам депутата, «все удалось гладко, благодаря помощи польского посла в Минске». Вилинский сообщил, что Сафронова хочет «получить разрешение, чтобы стартовать под нейтральным флагом», а «в дальнейшем будет добиваться польского гражданства, не отказываясь от белорусского».

Если Сафронова получит гражданство Польши, то сможет выступать за эту страну, «польский конно-спортивный союз очень заинтересован в сотрудничестве с ней», сказал адвокат. Он отметил, что ни у одной польской спортсменки нет такого высокого уровня в международном рейтинге, как у Сафроновой.

Напомним, Тимановскую якобы насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу. Тимановская заявила, что опасается за свою безопасность.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.12 / Бастрыкин назвал взысканную с коррупционеров сумму в 2020 году

03.07 / Зеленский отменил уголовную ответственность за пьяную езду

13.12 / В Черноморске решили протестировать на коронавирус всех жителей

22.07 / Полиция Чикаго: 14 человек пострадали в ходе стрельбы у похоронного бюро

11.10 / Дуда начал трехдневный визит в Украину

12.07 / В РФ подтвердили 6,6 тыс. новых случаев коронавируса

25.11 / Пассажиры трамвая в Одессе усмирили ярую поклонницу украинского языка

30.04 / В МИД Беларуси признали, что во время подавления протестов “власть иногда действовала чрезмерно”

29.09 / В МЧС оценили ситуацию с паводком в Хабаровском крае

24.11 / Одесские предприниматели протестовали против карантина выходного дня

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика