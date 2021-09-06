Еще одна белорусская спортсменка получила польскую визу

Белорусская наездница Ольга Сафронова, которую исключили из сборной перед Олимпиадой, получила польскую гуманитарную визу, сообщил ее адвокат Томаш Вилинский.

Сафронова должна была выступать за Белоруссию на Олимпиаде в Токио, но была исключена из сборной. Тогда спортсменка раскритиковала спортивное руководство и президента страны Александра Лукашенко, передает ТАСС со ссылкой на Польское агентство печати.

Она попросила Польшу предоставить ей и ее партнеру гуманитарную визу. Депутат от оппозиционной Гражданской коалиции Иоанна Клюзик-Ростковская помогла ей. По словам депутата, «все удалось гладко, благодаря помощи польского посла в Минске». Вилинский сообщил, что Сафронова хочет «получить разрешение, чтобы стартовать под нейтральным флагом», а «в дальнейшем будет добиваться польского гражданства, не отказываясь от белорусского».

Если Сафронова получит гражданство Польши, то сможет выступать за эту страну, «польский конно-спортивный союз очень заинтересован в сотрудничестве с ней», сказал адвокат. Он отметил, что ни у одной польской спортсменки нет такого высокого уровня в международном рейтинге, как у Сафроновой.

Напомним, Тимановскую якобы насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу. Тимановская заявила, что опасается за свою безопасность.