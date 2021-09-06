Еще одна белорусская спортсменка получила польскую визу
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Белорусская наездница Ольга Сафронова, которую исключили из сборной перед Олимпиадой, получила польскую гуманитарную визу, сообщил ее адвокат Томаш Вилинский.
Сафронова должна была выступать за Белоруссию на Олимпиаде в Токио, но была исключена из сборной. Тогда спортсменка раскритиковала спортивное руководство и президента страны Александра Лукашенко, передает ТАСС со ссылкой на Польское агентство печати.
Она попросила Польшу предоставить ей и ее партнеру гуманитарную визу. Депутат от оппозиционной Гражданской коалиции Иоанна Клюзик-Ростковская помогла ей. По словам депутата, «все удалось гладко, благодаря помощи польского посла в Минске». Вилинский сообщил, что Сафронова хочет «получить разрешение, чтобы стартовать под нейтральным флагом», а «в дальнейшем будет добиваться польского гражданства, не отказываясь от белорусского».
Если Сафронова получит гражданство Польши, то сможет выступать за эту страну, «польский конно-спортивный союз очень заинтересован в сотрудничестве с ней», сказал адвокат. Он отметил, что ни у одной польской спортсменки нет такого высокого уровня в международном рейтинге, как у Сафроновой.
Напомним, Тимановскую якобы насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу. Тимановская заявила, что опасается за свою безопасность.
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