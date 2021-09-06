 

Талибы отказались от переговоров с лидером сил сопротивления в Панджшере

06.09.2021, 3:32, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинДвижение «Талибан» (запрещено в России) не собирается вести переговоры с лидером сопротивления в афганском Панджшере Ахмадом Масудом, сообщил официальный представитель политофиса талибов Мухаммед Наим.

Наим заявил, что тем для переговоров с Масудом «не осталось после того, как он отверг предложение о мире», выдвинутое талибами. Наим подчеркнул, что талибы «близки к установлению контроля над центром провинции после захвата семи районов», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Аль-Джазира».

Источник в рядах «Фронта национального сопротивления Афганистана» сообщил, что «в боях с талибами погиб пресс-секретарь панджшерского сопротивления Фахим Дашти».

Напомним, Масуд заявил, что готов прекратить бои и начать переговоры, если «Талибан» (движение запрещено в России) покинет провинцию. В пятницу вечером представитель талибов Билал Карими заявил, что движение полностью контролирует провинцию Панджшер. В субботу они начали наступление на центральный город Панджшера Базарак.



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