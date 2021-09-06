МВД возбудило дело о хулиганстве

…после драки футбольных фанатов «Спартака» и «Зенита» в Твери.

МВД возбудило уголовное дело о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК) после драки футбольных фанатов «Спартака» и «Зенита» в Твери. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«Задержанных на данный момент нет. В результате происшествия пострадал один мужчина, он обращался в больницу, но уже отпущен медиками, уехал домой в Санкт-Петербург», — уточнили в ведомстве.

Драка произошла накануне на Советской улице в Твери. ТАСС пишет, что по предварительной информации, несколько десятков фанатов «Спартака» атаковали болельщиков «Зенита». Когда приехали сотрудники полиции, участники конфликта скрылись, предположительно, их было около 30, отмечает агенство.

В этот же день «Зенита-2» играл с местным клубом «Тверь» в ФНЛ-2. Матч завершился со счетом 2:2.

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