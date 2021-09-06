В октябре компания Amazon представит телевизоры с поддержкой Alexa

На октябрь текущего года запланирован выпуск телевизоров Amazon, в которых будет обеспечена поддержка голосового помощника Alexa. Как стало известно, они выйдут в двух вариантах: с диагональю экрана на 55 и 75 дюймов.

Также источники сообщают, что новые умные телевизоры под брендом гиганта интернет-торговли будут продаваться на рынке Соединенных Штатов. Производителем является китайская компания TCL. Базовая цена устройств составит 600 американских долларов.

Напомним, что Amazon также продает свои телевизоры в Индии. Там они выходят с операционной системой Fire OS. Выбор диагоналей достаточно широк. Кроме того, в январе вышли три новые модели. Производитель выпустил их специально для тех пользователей, у которых ранее были простые, а не умные телевизоры.