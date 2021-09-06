Производитель раскроет информацию о новом смартфоне Realme 9

Девятого сентября должна состояться презентация смартфонов Realme 8i и Realme 8s, во время которой, как ожидается, будут раскрыты и технические данные следующего поколения – Realme 9. Об этом в соцсетях сообщил один из топ-менеджеров компании-производителя.

В сообщении также содержится явный намек на то, что в новой девятой линейке будет обеспечено динамическое расширение оперативной памяти устройства.

К сожалению, руководитель пока не сообщает никаких технических подробностей. Однако он заверил, что презентация «девятки» пройдет еще в этом году. Кроме того, на рынок выйдет и первый планшет Realme Pad, разработанный в данной компании. Ему, кстати, пророчат большое будущее и высокую популярность среди покупателей.