 

Мнение: Конец обнуления

06.09.2021, 2:42, Разное
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В Гвинее военный переворот. В общем-то, дело житейское. Очередной фюрер, засидевшийся у руля и прикормивший стаю товарищей. Что вызвало недовольство других стай, которые в силу отсутствия культуры, традиций и правовых механизмов иной ротации высшего должностного лица банально его убрали. Руководитель переворота местный подполковник (хорошо – не сержант или ефрейтор, все-таки не так обидно) в девичестве был бойцом французского Иностранного легиона, но это необязательно делает его французским агентом – просто для туземцев слишком мало социальных лифтов, а служба – один из них. Служба же в солидном военном учреждении повышает шансы на продвижение.

Единственное, пожалуй, что любопытно во всей этой истории, так это то, что гвинейский Лидер Альфа Конде примерно в то же самое время, что и наш отечественный Альфа провел конституционное "обнуление" своих полномочий и решил так сказать, начать с чистого листа. Оказывается, правовые механизмы в диктатурах – штука не слишком прочная. Рассчитывать и уповать на них не стоит. Всегда найдется кто-то, кто на это право найдет свою управу. И будет прав.

Народ Гвинеи бурно приветствует переворот, что опять-таки целиком и полностью соответствует моменту – все эти упыри, клещами вцепившиеся во власть, всегда вызывают одно и то же чувство. Как говорил наш бессменный и обнуленный ныне президент: "…«От одного лидера, даже столь сильного, как Коль, за шестнадцать лет устанет любой народ, даже такой стабильный, как немцы. Они должны были это вовремя понять.» К себе он эту неземную мудрость, понятно, не относит. Его фамилия ведь не Коль.

Источник: Эль Мюрид



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