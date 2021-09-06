 

Экс-глава OMV оценил значение транзита газа через Украину

06.09.2021, 2:38, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСтроительство «Северного потока – 2» не исключает продолжения транзита газа по территории Украины, нет смысла использовать только северный маршрут, сообщил экс-глава австрийской OMV Райнер Зеле.

Зеле за несколько дней до ухода с поста выразил уверенность, что «с точки зрения логистики нет смысла все объемы газа перекачивать только по северному маршруту и полностью отказаться от южного», но только Газпром может сказать, какими на этих маршрутах будут объемы поставок, передает ТАСС.

Оценивая сроки завершения строительства «Северного потока – 2», Зеле напомнил, что исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг «сказал однозначно, что работы по прокладке на этой неделе будут закончены». Зеле также «слышал» от главы Газпрома Алексея Миллера, что до конца года «газ пойдет по этому трубопроводу». Залогом того, что проект будет реализован уже в ближайшее время, стало достижение сделки между Германией и США, подчеркнул экс-глава OMV.

Зеле считает, что своевременный ввод в эксплуатацию газопровода позволил бы избежать проблем с заполняемостью подземных хранилищ газа в Европе. Как следует из данных Gas Infrastructure Europe, хранилища в Европе сейчас заполнены примерно на 69% против более чем 90% годом ранее. При этом Зеле полагает, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут остаться высокими из-за низкого заполнения хранилищ.

Зеле дал интервью за несколько дней до ухода с поста главы OMV, он покинул должность 1 сентября. Компанией Зеле руководил с 2015 года. Покинуть пост он решил весной 2021 года. 

Напомним, президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заверил, что российская сторона выполнит все свои обязательства по контракту с Украиной на транзит газа через украинскую территорию.



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