Шойгу перечислил возможные меры по привлечению людей в новые города в Сибири

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу рассказал, какими мерами можно привлечь людей в новые города в Сибири и запустить эффект агломераций.

По словам министра, можно создать систему подъемных, льготных кредитов для приезжающих, организовать «сибирскую» ипотеку, увеличить размер материнского капитала, а также предпринять другие меры для эффекта агломераций – при этом эффекте за концентрацией на территории новых людей туда же приходит и бизнес для оказания им услуг, что приводит к новому притоку людей и дальнейшему расширению бизнеса. Такая система наблюдается в Москве и других крупнейших городах России.

Шойгу считает, что должны измениться условия жизни людей в Сибири, сама идея строительства новых городов, по его словам, объясняется тем, что современным городам требуется правильное зонирование. Грамотно спланированное пространство должно заменить «грязные промзоны» и решить проблему бесконечных пробок, передает РБК.

Напомним, Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных городов, а также создать «Кедровый тракт». По его словам, промышленные центры могут быть созданы между Братском и Красноярском, в районе Канска и Лесосибирска.