Украинка Надежда Киченок вышла в третий круг парного разряда US Open

Соперницами украинско-румынской пары были Айла Томлянович из Австралии и Андреа Петкович из Германии.

Киченок и Олару уступили в первом сете и выиграли два последующие, итоговый результат – 5:7, 6:1, 6:2.

Следующими соперницами украинки и румынки станут Дезайр Кравчук из США и Алекса Гуарачи из Чили.

В третьем круге парного разряда US Open, кроме Надежды Киченок, сыграет и чисто украинская пара – Марта Костюк и Даяна Ястремская. За выход в четвертьфинал они сразятся с Луизой Стефани из Бразилии и Габриэлой Дабровски из Канады.

Между собой пары с украинками могут сыграть только на стадии финала.

За титул в парном разряде начинала борьбу и сестра Надежды Киченок, Людмила, но она с японкой Макото Ниномией проиграли еще в первом круге.

Контекст:

US Open – один из четырех теннисных турниров Большого шлема, он проходит на хардовом покрытии. Призовой фонд турнира в 2021 году составляет рекордные $57,5 млн.

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