 

В Африке самый низкий охват вакцинацией от коронавируса – ВОЗ

06.09.2021, 2:24, Новости дня
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Он отметил, что вакцинация от COVID-19 проходит в мире неравномерно.

“Почти 75% […] доз получили жители всего 10 стран. В Африке самый низкий охват вакцинацией – всего 2%. Глава ВОЗ подчеркнул, что это абсолютно неприемлемо. Он вновь заявил, что преодолеть пандемию COVID-19 удастся только тогда, когда будет вакцинировано не менее 70% населения всего мира”, – говорится в сообщении.

Гебрейесус считает, что такой цели можно добиться только при поддержке стран G20.

“Как крупнейшие производители, потребители и доноры вакцин против COVID-19 вы можете сыграть важнейшую роль в обеспечении справедливости в деле распределения вакцин и прекращения пандемии”, – сказал глава ВОЗ.

По его словам, подход “каждый за себя” не сработал и не сработает в дальнейшем.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным агентства Bloomberg, на вечер 5 сентября в мире сделано 5,46 млрд прививок от коронавируса. Странами-лидерами по числу введенных доз являются материковый Китай (почти 2,1 млрд), Индия (684 млн) и США (374 млн).

Африканской страной с наибольшим числом прививок является на сегодняшний день Марокко – 34,5 млн введенных доз вакцин.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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