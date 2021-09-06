При Сталине прививок не было!

Как мракобесие стало ходовым политическим товаром в думской кампании.

Обычные предвыборные кампании построены вокруг обещаний кандидатов как-нибудь улучшить жизнь своих избирателей. Для РФ это время осталось в прошлом: в изменения к лучшему никто не верит, и будущим народным избранникам, официально допущенным к празднику демократии, нечего предложить народу. Тем не менее привлекать к себе внимание нужно, и выход найден: избирательная кампания в Госдуму построена вокруг мракобесия. Политические партии, надеющиеся сидеть в парламенте дальше, конкурируют тем, что разжигают в своих избирателях ненависть к современному миру.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, входящий в предвыборную пятерку «Единой России» вместе с Шойгу, заявил, что он не поддерживает «нападки на Сталина как на главного злодея», а «сваливание в кучу всего, что он сделал во время войны, до и после — часть атаки на наше прошлое». Предвыборная технология, стоящая за этим неожиданным интересом министра к сталинизму, проста.

КПРФ может забрать себе все протестные голоса на нынешних выборах, и представитель «Единой России» решил поиграть с традиционным электоратом коммунистов, во многом состоящим из почитателей Сталина.

Потом министру пришлось оправдываться. Выступая перед другой аудиторией — представителями национально-культурных объединений, которые прекрасно помнят о советской политике депортаций, — Лавров заявил, что «оппозиционные СМИ» неверно интерпретировали его слова и назвал это «подлым».

«По сути, я хотел сказать следующее: те, кто требует воспринимать Сталина как абсолютное зло… хотят тем самым поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу», — пояснил министр.

Так острая электоральная необходимость заставляет Лаврова забыть о пакте Молотова — Риббентропа и действиях советской стороны в отношении Финляндии, Польши и Прибалтики. Наверное, обмануть сталинистов такими заявлениям можно, а вот построить устойчивые дипломатические отношения с соседними странами Европы, что вроде бы является основной работой министра, — вряд ли.

КПРФ не отстает от «Единой России» и строит избирательную кампанию вокруг заигрывания с движением противников вакцинации. Например, Сергей Обухов, одна из ключевых фигур списка коммунистов на этих выборах, в своей предвыборной программе официально заявляет, что он категорически против обязательной вакцинации.

В такой формулировке с этим тезисом даже можно дискутировать. Но в реальности

электоральная тактика КПРФ состоит в том, чтобы собрать под свои знамена всех «коронаскептиков», считающих, что вакцинация придумана некими злодеями в коварных целях.

Летом Валерий Рашкин проводил несколько митингов противников вакцинации в виде встреч с избирателями. В телеграм-каналах противников вакцинации на коммунистов возлагают большие надежды: они придут и остановят науку. Когда борьбы с вакцинами становится недостаточно, кандидаты от КПРФ идут войной на воображаемые вышки сетей связи 5G. В Ростовской области группа местных жителей зарыла раскопки археологов, заподозрив тех в попытке установить такую вышку. Руководил гражданами коммунист Станислав Потаков.

Кампания политического кентавра, в которого превратилась «Справедливая Россия» после объединения с Захаром Прилепиным, ведется ветеранами Донбасса, публично выступающими за агрессивную войну с Украиной. Время от времени представители партии пытаются по старой памяти перехватывать повестку КПРФ и призывать к отказу от принудительной вакцинации. Впрочем, бо́льшая часть антипрививочников, по данным социологов, симпатизирует Рашкину.

И все четыре «парламентские партии», надеющиеся вернуться на насиженные места на Охотном Ряду осенью, активно пропагандируют ксенофобию и антимигрантские настроения.

Представители ЛДПР требуют возбудить уголовное дело против бывшего азербайджанского дипломата, оскорбившего Жириновского, а также призывают полицию действовать более агрессивно при разгоне массовых драк мигрантов. «Единая Россия» предлагает законопроект о запрете для въезда в страну «русофобов» и ужесточение штрафов за административные правонарушения для мигрантов, на официальном сайте интернационалистов из КПРФ можно найти раздел «Остановим нелегальную миграцию!». Захар Прилепин заявил, что если дать людям идею и образ будущего, то они начнут плодиться сами, и тогда мигранты станут не нужны.

Что же, из ксенофобии, борьбы с 5G, борьбе за светлое имя Сталина и против современной биологии и медицины как основы предвыборной агитации складывается вполне понятный «образ будущего». Другой политики у них для нас нет.

Кирилл Мартынов, редактор отдела политики

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