Захарова объяснила США суть Минских соглашений

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление посольства США на Украине о том, что Москва должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта в Донбассе.

Как сообщила Захарова в Telegram, она «не знала, что посольство США на Украине по совместительству выполняет функции американского диппредставительства в России». «Оптимизация у них такая, что ли?» – сообщила представитель МИДа.

Она предложила американскому посольству в РФ рассказать своим коллегам, которые работают в посольстве на Украине, что Москва «не является стороной Минских договоренностей», а «Комплекс мер обязателен к исполнению сторонами внутриукраинского конфликта: Киевом и Донецком с Луганском».

Захарова отметила, что в «документах Минского пакета» нет «ни слова о каких бы то ни было обязательствах» России, зато «такие обязательства имеют стороны конфликта, которыми являются власти Украины и вооруженные силы Украины с одной стороны, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей и их вооруженные формирования – с другой».

В свою очередь, участники «нормандского формата», включая Россию, «взялись побуждать стороны к выполнению обязательств», и Москва «свою часть работы исправно выполняет», сообщила Захарова. Однако, по ее словам, «Франции и Германии последнее время делать это все труднее, учитывая, что Киев и косвенно и прямо сообщил о неактуальности Минских договоренностей». Она обвинила Киев в «саботаже прямых обязательств», который «из фактически-молчаливой фазы перешел в демонстративно-практическую».

Захарова посоветовала США «оказать влияние на Киев», чтобы тот «выполнил все пункты в обозначенной последовательности», если Вашингтон «по-настоящему хочет, чтобы Минские договоренности были выполнены». «Что мешает Вашингтону это сделать? Ведь по другим вопросам (земельная и судебная реформы, закупки вооружений, здравоохранение) американские указания выполняются киевским режимом ретиво», – сообщила она.

Напомним, в посольстве США на Украине, комментируя решение Москвы отказать в продлении мандата группы наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» российско-украинской границы, заявили, что Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта в Донбассе.