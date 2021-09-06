 

Шойгу призвал построить «Кедровый тракт»

06.09.2021, 1:44, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНеобходимо построить безопасный маршрут между Европой и Китаем – «Кедровый тракт», сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Шойгу отметил, что в Сибири «транспорт и логистика» являются «крайне важным вопросом», причем «как для людей, так и для товарных потоков. В частности, для жителей «огромное значение имеет развитие локальной, региональной и малой авиации». Он указал на необходимость «довести пассажирское авиасообщение до такого уровня, чтобы для жителя Кодинска или Богучан, например, было обычным делом слетать по делам в Красноярск и обратно» за день, передает РБК.

Министр также призвал развивать железнодорожный транспортный коридор, модернизировать Транссибирскую магистраль, «перевести полностью на электротягу или на сжиженный природный газ, как альтернативу электрификации БАМа, построить необходимые вторые и третьи главные пути, мосты, тоннели». Он указал, что «Сибирь издавна была частью Великого шелкового пути».

Шойгу подчеркнул, что требуется «построить современный «Кедровый тракт» – безопасный и эффективный маршрут между Европой и Китаем». Отмечая его необходимость, министр указал на недавнюю блокировку Суэцкого канала, деятельность пиратов и ситуацию в Афганистане. Для самой РФ «Кедровый тракт» важен и как «возможность интеграции в глобальные производственные цепочки между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом».

По словам Шойгу, «на всей протяженности транспортных коридоров как в Сибири, так и в других регионах нужно создать производственно-логистические центры, в которых должны быть обеспечены условия для развития перерабатывающих производств», поставляющих «продукцию и внутри страны, и на экспорт». Центры или кластеры вместе с «Кедровым трактом» «создадут практически безбарьерную среду для перемещения материалов и компонентов между участниками производственных цепочек, примерно как полуфабрикаты свободно перемещаются между цехами на производстве». «Все это будет скоррелировано с ресурсными возможностями, которые огромны в Сибирском регионе, и спектр их очень широк», – сообщил министр.

Напомним, Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных городов. По его словам, промышленные центры могут быть созданы между Братском и Красноярском, в районе Канска и Лесосибирска.



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