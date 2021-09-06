 

«Почта России» арендует спорткар

06.09.2021, 1:42, Разное
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Глава «Почты России» это отрицает, но телеграм-канал Mash настаивает, что ни одна другая машина, кроме спортивного БМВ m850 Гран Купе, под ТЗ тендера просто не подходит.

Канал напомнил, что по современному законодательству в России нельзя приобретать за счет налогоплательщиков машины дороже 2,5 млн рублей и мощнее 200 л. с., а в тендерах – обозначать модели автомобилей. Покупать за бюджетные деньги нельзя, а ездить все-таки можно: на аренду автомобилей ведомствами строгие правила не распространяются.

«Почта России» арендует спорткар«Почта России» разместила тендер на двухлетнюю аренду за 8 млн рублей в год автомобиля для своего головного офиса. Ведомство желает машину 450-530 л. с. с кожаным салоном, климат-контролем и умными креслами. Из имеющихся на рынке авто под эти требования подпадает лишь одно – спорткар БМВ m850 Гран Купе, утверждает Mash.

Новость о том, что российские почтальоны берут спортивный бмв в аренду, разнеслась по множеству СМИ. Опровержений со стороны экспертов автопрома пока не последовало. По утверждению гендиректора «Почты России» Максима Акимова, тендер – вообще не на аренду, а на продление лизинга Ауди с его техобслуживанием, мытьем и страховкой. Глава госкомпании предложил все заработанные в ней деньги тому, кто увидит его самого или любого почтальона России за рулем названного выше служебного спорткара. Настолько Максим Акимов уверен, что подобного произойти не может.

Ненадежный источник: РИА Fognews



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