В Умань прибыло почти 23 тыс. хасидов – полиция

“На 5 сентября в Умань прибыли почти 23 тыс. паломников-хасидов, в том числе 1730 детей. […] Обнаружен гражданин Израиля, который нарушил сроки пребывания в Украине. На нарушителя составили административный протокол по ст. 203 КУоАП и принято решение о принудительном возвращении его в страну гражданской принадлежности”, – говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что с 1-го по 4 сентября “поступило 22 сообщения о событиях, связанных с пребыванием на территории Украины паломников-хасидов”.

“В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту незаконного обращения с оружием в районе компактного проживания паломников. […] Одному иностранцу ограничили сроки пребывания на территории Украины из-за нарушения общественного порядка и мелкое хулиганство. Он получил два протокола”, – привели примеры в полиции.

В ведомстве подчеркивают, что ситуация в Умани и районе паломничества контролируема украинскими правоохранителями и их коллегами из Израиля.

ВИДЕОВидео: Поліція Черкащини / YouTube

Контекст:

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умани побывало более 30 тыс. паломников. В 2020 году массовое празднование не было допущено в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

В 2021 году Рош а-Шана будет отмечаться 7–8 сентября.

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