 

Минские соглашения не являются международным документом, утвержденным ООН – Чалый

06.09.2021, 1:30, Новости дня
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Чалый сказал, что Россия навязывает позицию, якобы Минские соглашения являются международно-правовым документом, и что резолюция ООН “утвердила этот документ”.

“Это фейк! Это неправда! Резолюция по российскому проектом должна была быть такой, но она такой не стала. С юридической точки зрения, никакого утверждения резолюцией ООН Минских договоренностей как юридического документа нет”, – подчеркнул он. 

Спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Арестович говорил 5 сентября, что Минские соглашения не являются обязательными для выполнения. 

“РФ прямо втирает очки мировому сообществу, последовательно забрасывая в информационное пространство (в том числе и в наше) то, что якобы “Минск-2″ является обязательным к выполнению по решению Совета Безопасности ООН. Это прямая ложь, которую дезавуировали неоднократно, в том числе и в Совете Безопасности ООН”, – подчеркивал он. По мнению Арестовича, Россия в попытках навязать миру свою трактовку документа потерпела поражение. 

Посольство США в тот же день призвало РФ выполнять обязательства по Минским соглашениям. 

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

24 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минские договоренности по урегулированию конфликта на Донбассе, подписанные в 2015 году, “еле живы”. Глава государства 1 сентября во время официального визита в Вашингтон сказал, что Украина рассматривает несколько моделей привлечения США к нормандскому формату.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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