В Минкульте после скандала решили усовершенствовать процесс отбора книг в библиотеки

Минкульт вместе с уполномоченным Кабинета Министров Украины по вопросам гендерной политики Екатериной Левченко создает межведомственную группу, которая будет заниматься этим вопросом.

“Как показала практика, иногда для закупок рекомендуются книги, которые не учитывают нормы антидискриминационного законодательства, поэтому правовой механизм самого отбора, сами критерии требуют пересмотра. Мы рассмотрим возможность введения механизма двойной фильтрации соответствия изданий установленным требованиям. А также разработаем четкий перечень случаев, на основании которых будем иметь правовые основания отозвать книжную продукцию по процедуре государственных закупок”, – сказала замглавы Минкульта Лариса Петасюк.

По ее словам, эти нововведения коснутся, в первую очередь, научно-популярной литературы.

Контекст:

Решение усовершенствовать процедуру отбора книг в библиотеки в министерстве приняли после того, как подавали в Украинский институт книги запрос о возможности остановить процесс закупки книги Марины Ланге “Чтобы в 16 не было поздно”.

Ланге утверждает, что “мальчику ежедневно нужно нарабатывать мужские достоинства”, а девочки “уже рождаются с женскими качествами”.

Специалист по коммуникациям Николай Ябченко сообщил 26 августа, что в библиотеки за государственный счет планировали купить 459 экземпляров этой книги. Он рассказал, что у Ланге нет образования психолога и педагога, несмотря на это, она преподает психологию в лицее.

На фоне скандала издатель принял решение об отзыве книги из процесса закупок.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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