 

Лояльные президенту Гвинеи силы задержали участвовавших в мятеже военных

06.09.2021, 0:50, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСилы, лояльные президенту Гвинеи Альфе Конде, задержали 25 военных, участвовавших в мятеже.

«Силы, лояльные гвинейскому президенту, задержали 25 военных, участвовавших в военном мятеже в столице Гвинеи Конакри», – сообщил источник РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что источники издания Jeune Afrique сообщили, что в Гвинее началась попытка госпереворота. Сообщается, что ее организовали силы спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной президента Альфа Конде. Руководит переворотом полковник Мамади Думбуя, ранее служивший во французском Иностранном легионе.



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