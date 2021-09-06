Лояльные президенту Гвинеи силы задержали участвовавших в мятеже военных
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Силы, лояльные президенту Гвинеи Альфе Конде, задержали 25 военных, участвовавших в мятеже.
«Силы, лояльные гвинейскому президенту, задержали 25 военных, участвовавших в военном мятеже в столице Гвинеи Конакри», – сообщил источник РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что источники издания Jeune Afrique сообщили, что в Гвинее началась попытка госпереворота. Сообщается, что ее организовали силы спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной президента Альфа Конде. Руководит переворотом полковник Мамади Думбуя, ранее служивший во французском Иностранном легионе.
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