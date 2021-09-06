 

В Берлине афганец напал с ножом на двух человек

06.09.2021, 0:50, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Берлине выходец из Афганистана ранил ножом двух человек, нанеся им тяжелые ранения, сообщила полиция города.

Инцидент произошел в районе Вильмерсдорф. 29-летний афганец нанес ранение 58-летней женщине, которая занималась садовыми работами в одном из скверов. После этого он ранил 66-летнего мужчину, который пришел на помощь раненой, передает ТАСС.

По данным следствия, преступник, который проживает в ФРГ с 2016 года, страдает психическим расстройством, но при этом не исключается и исламистский мотив. Расследование продолжается.

«Мужчина был задержан на месте преступления», – отметили в полиции.

Раненых госпитализировали.

Накануне высланный из ФРГ насильник собственного ребенка повторно въехал в страну как беженец из Афганистана, его задержали в аэропорту и сразу же арестовали.



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