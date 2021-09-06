Россияне начали скупать зимнюю одежду и обувь с лета

В августе статистика Авито зафиксировала нетипичный резкий взлет спроса на зимнюю одежду и обувь по всей России.

Ранее в это время россияне присматривали осенние обновки, однако в этом году они уже летом покупают обновки зимнего гардероба – примерно вдвое чаще. Зимние куртки в интернет магазинах россияне покупали в 2,2 раза чаще сравнительно с прошлым месяцем, дубленки – на 75%, шубы – на 53%, парки – на 11%. Спрос на теплые ботинки взлетел в 2,3 раза, на сапоги – на 90%.

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