Оккупанты пытают крымских татар, задержанных в Крыму – замглавы МИД Украины

“Мои источники утверждают, что задержанных пытают. К ним применяются незаконные методы следствия, психологическое и физическое давление. Рассматриваем это как акт мести за участие в учредительном саммите Крымской платформы”, – написала она.

Дипломат отметила, что “причастных” к повреждению газопровода, которое якобы произошло в районе села Перевальное в Крыму, оккупационные власти нашли именно после возвращения из Киева участника Крымской платформы, первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова.

“По сфабрикованным обвинениям он оказался диверсантом и пособником преступления, а двоюродные братья Ахтемовы – диверсантами-исполнителями преступления. По этим обвинениям предусматривается лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. После того как Нариман Джелялов и братья Ахтемовы нашлись, к ним не допускали независимых адвокатов”, – подчеркнула Джапарова.

По ее словам, уголовную статью о диверсии вменяют и двоюродным братьям Азизу и Асану Ахтемовым.

Задержанному 3 сентября Эльдару Одоманову выдвинули обвинение по административной статье российского законодательства о неповиновении законному распоряжению сотрудника силовых органов РФ, рассказала первый замглавы МИД Украины.

“До сих пор остается неизвестной судьба Шевкета Усеинова”, – подчеркнула Джапарова.

https://www.facebook.com/edzhaparova/posts/10225576246542054

Контекст:

3 сентября в Крыму оккупационные власти задержали жителя Симферополя, крымского татарина Эльдара Одаманова. Обыск прошел по делу о якобы взрыве на газопроводе. Ночью 4 сентября задержали Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова.

Утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к Нариману Джелялову, после чего его увезли.

После этого в тот же день к зданию ФСБ Симферополе пришли протестовать крымские татары. Российские силовики задержали там, по разным данным, от 40 до более 50 человек. Позже их отпустили.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы.

Прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство о похищении людей и нарушении неприкосновенности жилища.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

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