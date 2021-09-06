Дружбы народов

Тридцать лет назад, 6 сентября 1991 года, генерал Дудаев объявил о роспуске властных структур Чечено-Ингушетии. Была объявлена независимость Чечни от России.



Джохар Дудаев, ноябярь 1991 года. Фото: Дик Рудольф / ТАСС

Вооруженные сторонники Общенационального конгресса чеченского народа заняли в Грозном здание телецентра и Дом радио, взяли штурмом Дом политического просвещения, где шло заседание Верховного Совета. В этот день Верховный Совет собрался в полном составе, для консультаций были приглашены главы местных советов, духовенство, руководители предприятий.

Штурм начался около пяти часов вечера, минут через 15‒20 после того, как московские эмиссары — среди них был и член Верховного Совета РСФСР Асламбек Аслаханов — покинули здание. Более сорока депутатов парламента были избиты, а председателя горсовета Грозного Виталия Куценко сепаратисты выбросили из окна, а потом добили в больнице…

Была объявлена независимость Чечни от России. Дудаева избрали президентом. По словам его бывших сослуживцев, «он был вспыльчивый, эмоциональный и одновременно чрезвычайно честный и порядочный человек».

«Дудаев окончил Военно-воздушную академию имени Гагарина, достойно командовал полком и дивизией. Твердо управлял авиационной группой при выводе советских войск из Афганистана, за что был награжден орденом Боевого Красного Знамени. Его отличали выдержка, спокойствие и забота о людях. В его дивизии была оборудована новая учебная база, обустроены столовые и аэродромный быт, наведен твердый уставной порядок в гарнизоне Тарту. Джохару по заслугам было присвоено звание генерал-майора авиации», — это слова Героя России, генерала армии Петра Дейнекина. Поверим ему.

1 сентября 1991 г. Нацгвардейцы на военном аэродроме под Грозным, охраняющие самолеты, которые самопровозглашенный президент Чечни Джохар Дудаев объявил собственностью Чеченской Республики. Шогин Александр / ТАСС

Прошли две кровавые войны. Как на всякой войне, правых не было.

Но есть хорошая примета: не прав более сильный.

В ночь на 1 января 1995-го отмечавший в Моздоке свой день рождения министр обороны Грачев пообещал своим подчиненным «пять звезд Героя» на круг и бросил бронетехнику на улицы Грозного. Бронетехника горела как спички. Потом министр скажет по этому поводу, что «восемнадцатилетние мальчишки умирали за Россию с улыбкой…».

Всего же, как когда-то подсчитал мой покойный друг, депутат Госдумы Юрий Щекочихин, если за долгие годы афганской войны звания Героев Советского Союза были присвоены примерно тремстам ее участникам, то за две чеченские кампании Героев РФ уже к 2002 году было более шестисот, с такой же легкостью раздавались генеральские звания, в том числе генералами стали директор ФСБ Патрушев, генпрокурор Устинов, министр внутренних дел Рушайло, их заместители… Правда, звания им присваивались почему-то в основном закрытыми Указами. Подвиги этих мужей широким массам неизвестны.

Результат же — налицо.

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Как чеченская бойня вылепила нынешнюю российскую власть

С 1936 года — с момента создания Чечено-Ингушской Республики — ее возглавляли десять человек, девять — лица «нетитульной» национальности, чеченец — один, последний, свергнутый в 1991-м Доку Завгаев. Сейчас (по статистике) в республике проживает 1 206 551 чеченец и только 24 382 русских (1,9%). За последние годы число русских уменьшилось почти вдвое…

В ноябре прошлого года как-то отыскались сразу четыре ордена, которыми республика была награждена щедрой советской властью:

орден Ленина,

орден Октябрьской революции,

орден Трудового Красного Знамени

орден Дружбы народов.

Награждения состоялись с 1965-го по 1982-й (за «дружбу» — в 1972-м). Удостоверения к счастливо обретенным наградам подписал лично Путин, их прикрепили к знамени (красному) и поместили в Музей в городе Грозном. Сейчас они там бережно хранятся как символ (не знаю уж чего). В качестве кого президент удостоверения подписывал — тоже не знаю.

…Но все-таки закончу на оптимистичной ноте.

23 февраля 1944 года все население Чечено-Ингушетии было безвинно вышвырнуто из своих домов и выселено в Среднюю Азию. В 1951-м в школе маленького казахского поселка одноклассники смертным боем били моего будущего друга Давида Маркиша (сына кавалера ордена Ленина, поэта, расстрелянного по делу Еврейского антифашистского комитета), издевались над ним всячески. Пока в классе не появился переросток-второгодник Ахмед, который просто сказал: «Кто еще раз жиденка тронет — зарежу». Ахмеду поверили, и трогать Давида немедленно перестали. Он был спасен.

Давид давно вырос, сам стал писателем, автором замечательных книг. Ахмеда он помнит как одного из главных людей в своей жизни.

Павел Гутионтов, обозреватель

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