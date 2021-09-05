Талибы задержали четырех человек за насилие против женщин на акции протеста

За насилие в отношение женщин, которые участвовали в акции протеста в Кабуле, задержаны четыре человека, сообщил представитель движения «Талибан» (запрещено в России) Забихулла Муджахид.

Муджахид заявил, что задержанные «жестоко обращались с женщинами и репортером» канала «Аль-Арабия». По его словам, «сотрудники правопорядка из разведывательного департамента взяли ситуацию под контроль и задержали их», передает ТАСС со ссылкой на Guardian.

При этом Муджахид сказал, что «сейчас не время для протестов» – новое правительство Афганистана еще даже не сформировали, «все инстанции не работают», произошли «взрывы в аэропорту», «обстановка небезопасна». Он призвал «запастись терпением и дождаться формирования правительства», а «потом уже» выдвигать требования.

Напомним, женщины вышли на улицы Кабула с требованием равноправия, их требования были связаны с возможностями получения образования и трудоустройства. Талибы для разгона протеста открыли огонь в воздух и пустили слезоточивый газ. Активистка Наргис Садат была избита талибами в ходе протестов.