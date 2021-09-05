Полиция Бразилии во время матча пришла за футболистами сборной Аргентины

Матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года был прерван, так как за аргентинскими футболистами пришла полиция и сотрудники Национального агентства Бразилии по санитарному надзору (Anvisa), сообщают информационные агентства.

Anvisa сообщила, что ряд игроков (Джованни Ло Чельсо, Кристиан Ромеро из «Тоттеенхэма» и Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндия из «Астон Виллы») нарушил запрет на въезд в Бразилию, введенный в отношении лиц, которые за 14 дней перед этим посещали Великобританию, Индию или ЮАР. Футболисты при въезде указали некорректные сведения о местах своего пребывания в течение последних двух недель. Футболистов потребовали отстранить от матча и выдворить из страны.

Через семь минут после начала матча в Сан-Паулу между сборными Бразилии и Аргентины на поле вышли представители Anvisa и полицейские, так как в игре участвовали Ло Чельсо, Ромеро и Мартинес. Южноамериканская конфедерация футбол сообщила, что матч «приостановлен», судья и комиссар направят отчет в дисциплинарный комитет ФИФА, передает ТАСС.

Матч не будет доигран 5 сентября. Бразильские игроки проводят тренировку на стадионе в Сан-Паулу, а полиция за пределами стадиона готовится сопровождать автобус с аргентинской командой, передает РИА «Новости» со ссылкой на AP.

Напомним, Бразилия занимает третье место в мире после США и Индии по числу инфицированных (свыше 20,85 млн человек). По количеству летальных исходов (более 582 тыс.) она уступает только Соединенным Штатам.