 

Полиция Бразилии во время матча пришла за футболистами сборной Аргентины

05.09.2021, 23:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМатч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года был прерван, так как за аргентинскими футболистами пришла полиция и сотрудники Национального агентства Бразилии по санитарному надзору (Anvisa), сообщают информационные агентства.

Anvisa сообщила, что ряд игроков (Джованни Ло Чельсо, Кристиан Ромеро из «Тоттеенхэма» и Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндия из «Астон Виллы») нарушил запрет на въезд в Бразилию, введенный в отношении лиц, которые за 14 дней перед этим посещали Великобританию, Индию или ЮАР. Футболисты при въезде указали некорректные сведения о местах своего пребывания в течение последних двух недель. Футболистов потребовали отстранить от матча и выдворить из страны.

Через семь минут после начала матча в Сан-Паулу между сборными Бразилии и Аргентины на поле вышли представители Anvisa и полицейские, так как в игре участвовали Ло Чельсо, Ромеро и Мартинес. Южноамериканская конфедерация футбол сообщила, что матч «приостановлен», судья и комиссар направят отчет в дисциплинарный комитет ФИФА, передает ТАСС.

Матч не будет доигран 5 сентября. Бразильские игроки проводят тренировку на стадионе в Сан-Паулу, а полиция за пределами стадиона готовится сопровождать автобус с аргентинской командой, передает РИА «Новости» со ссылкой на AP.

Напомним, Бразилия занимает третье место в мире после США и Индии по числу инфицированных (свыше 20,85 млн человек). По количеству летальных исходов (более 582 тыс.) она уступает только Соединенным Штатам.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.01 / США захватили в Ливии российский комплекс ПВО

15.10 / Стало известно, кого могут коснуться санкции ЕС по делу Навального

28.04 / Освобождавший Пальмиру замглавы Минобороны намерен баллотироваться в Госдуму

24.04 / NBC – компании в США завлекают людей обратно на работу бонусами и поощрениями

28.07 / Коваленко о возможной отставке с должности главы Черниговской ОГА: Я никуда не ухожу

29.08 / В Вашингтоне ответили на вопрос о сохранении посольства в Афганистане

26.06 / В РФ решили создать судно на водородном топливе

27.08 / “Инопланетяне среди нас!”, “Такие волшебные женщины”. Литвинова опубликовала селфи с Земфирой

18.12 / Венедиктов: Надо, чтобы Путин вышел и сказал: “Вот жил в грехе. У меня еще семь детей”. И все бы заплакали

21.04 / На несогласованной акции в Москве задержали подростка с саперной лопаткой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика