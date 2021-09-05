 

Лидер военных мятежников в Гвинее подтвердил задержание президента

05.09.2021, 23:56, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент Гвинеи Альфа Конде находится под контролем военных мятежников «в безопасном месте», сообщил их лидер полковник Мамади Думбуя.

«Президент у нас. Нет никаких проблем. Его уже осмотрел врач. Нет причин для беспокойства», – сказал полковник, добавив, что военные не собираются «играть» или «шутить» с властью и хотят исправить ошибки прошлого правления, чтобы «помочь стране».

Мятежники объявили о введении комендантского часа, который будет действовать «до дальнейшего уведомления». Они также решили заменить гражданских губернаторов и префектов военными. При этом в столице Конакри планируется созвать заседание, куда должны прийти нынешние министры и главы ведомств, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse и France 24.

Напомним, в Гвинее началась попытка госпереворота. Думбуя распустил правительство, отменил действующую конституцию и закрыл границы страны. СМИ сообщили, что Конде был задержан мятежниками. Власти Гвинеи заявили, что мятежники напали на президентскую резиденцию, но охрана президента отразила атаку.



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