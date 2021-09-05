Еда подгорает или выпечка получается невкусной: ошибки, которые совершают многие, готовя со сливочным маслом

Сливочное масло – универсальный продукт, который и кладут в выпечку, и обжаривают на нем мясо. Для его использования нужно учитывать ряд нюансов: выбирать оптимальную температуру топления, следить за тем, чтобы оно не подгорело. Какие ошибки при приготовлении блюд со сливочным маслом мы совершаем чаще всего? Расскажем ниже.

Неправильная температура масла

Чтобы выпечка получилось мягкой и вкусной, нужно строго следовать рецепту. Импровизация без должного опыта легко испортит блюдо. Особенно важно учитывать температуру сливочного масла. Если в рецепте указано, что в тесто кладут размягченный продукт, его точно нельзя растапливать до жидкого состояния. Масло разной температуры имеет свою консистенцию и текстуру. И они оказывают огромное влияние на готовый вкус блюда.

Если же вы используете масло для жарки, можно не обращать внимание на его температуру. Оно все равно растопится до жидкого состояния при нагревании.

Вы по ошибке растопили масло

Опять же нельзя растапливать масло, если в рецепте указано, что его нужно лишь размягчить. Если оно все же растаяло, лучше взять другой брикет. Не кладите в тесто жидкое масло, иначе выпечка получится слишком плотной и жесткой. Если вы растопили его слишком сильно, но оно пока сохранило свою твердую структуру, положите его в холодильник на 20-30 минут. За это время оно успеет остынуть. Полностью растопленное масло, конечно, заморозить не получится.

Вы слишком рано кладете масло в блюдо

Это ошибку часто совершают при обжарке мяса. Если бросить его на сковороду слишком рано, оно быстро растает. Масло начнет нагреваться, а мясо подгорит еще до того момента, как прожарится. В итоге блюдо будет испорчено. Помните, что в сливочном масле есть молочные жиры, поэтому оно не подходит для длительного обжаривания. Добавляйте его в самом конце приготовления блюда, чтобы у него появился легкий сливочный аромат.

Добавляете соленое масло туда, где оно не требуется

В рецептах выпечки не просто так указывают, что использовать нужно только несоленое масло. Оно изменит вкус готового блюда, нейтрализует всю его сладость. Соленое масло больше подходит для бутербродов или для обжарки мяса. Несоленое же подарит тесту воздушность и нужную ему сладость. Если у вас есть только соленое масло, его тоже можно использовать. Но в этом случае откажитесь от добавления соли в блюдо.

Вы заменяете сливочное масло на его аналоги

Не стоит заменять сливочное масло другими похожими продуктами, даже если на первый взгляд они выглядят одинаково. Например, часто желая сэкономить, люди кладут вместо него маргарин. Но в нем нет молочных жиров, его готовят из растительных масел. Это плохо влияет на вкус блюда. Тесто с маргарином получается плотным и сухим, теряется его воздушность и мягкость.

Другие альтернативы тоже не подойдут. Нельзя заменять сливочное масло на кокосовое. Да, они выглядят почти одинаково, но их химический состав сильно отличается. Если вам нужно масло для жарки, не заменяйте сливочное на оливковое. От него вся кухня быстро заполнится дымом.

Вы неправильно взбиваете масло

Чтобы у масла появилась легкая сливочная текстура, его нужно правильно взбивать. Это особенно важно, если вы готовите тесто или крем для десерта. Для этого масло часто взбивают с сахаром, иногда добавляя яйца. Как правильно сделать это? Сначала масло нагревают до комнатной температуры. Если использовать растопленный или замороженный брикет, вы не получите легкой и воздушной текстуры. Взбивать масло нужно миксером. Обычно хватает 4-5 минут, чтобы получить кремовую текстуру. Если взбивать масло слишком долго, тесто в итоге будет слизким и плотным.

Вы растапливаете масло на темной сковороде

Иногда в рецептах пишут, что масло нужно растопить до коричневого цвета. В этом случае его лучше не класть на темную сковороду. Иначе вы просто не успеете вовремя заметить, как масло нагреется до нужного оттенка. А вот сгореть на темной сковороде оно может очень быстро.

Вы смешиваете масло с другими ароматизаторами

Масло – это одновременно и ароматизатор, и агрегатор вкуса. Он связывает все ингредиенты в конечный продукт, помогая им принять однородную текстуру. И одновременно масло усиливает их вкус. Поэтому использовать другие ароматизаторы с ним нужно вдумчиво. Например, вы всегда можете добавить в блюдо соль, перец или немного чеснока. От других приправ и специй лучше отказаться. Иначе вкус блюда получится перегруженным.