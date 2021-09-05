Смерть украинца во Вроцлаве. В МВД Польши заявили, что часть полицейских уже наказана

Вонсика спрашивали о реакции министерства на смерть украинца во Вроцлаве и гражданина Польши в Люблине. Оба погибли после задержания полицией и, вероятно, в результате действий правоохранителей.

“Уже есть реакция. В Люблине началось прокурорское следствие, и я убежден, что оно поможет выяснить обстоятельства этого дела. Там есть разные свидетельства. Если говорить о ситуации с вытрезвителем [во Вроцлаве], то часть полицейских уже наказаны”, – ответил вице-министр, не уточнив, о каком именно наказании идет речь.

Он добавил, что “виновных нужно строго наказывать, но с другой стороны, нельзя прибегать к коллективной ответственности”.

Контекст:

Никифоренко умер 30 июля, но широкую огласку его смерть получила только 2 сентября, после публикации Gazeta Wyborcza, в которой говорится, что украинца в тот вечер задержали и доставили в вытрезвитель и потом жестоко избили правоохранители.

После публикации о гибели украинца четырех полицейских отстранили от работы, в отношении двух начата процедура увольнения, сообщили в управлении городской полиции Вроцлава. Там настаивают, что Никифоренко вел себя агрессивно, хотя материал Gazeta Wyborcza говорит об обратном.

Дело из Вроцлава передали прокуратуре Свидницы, чтобы избежать возможного обвинения в предвзятости. Там его расследуют как непреднамеренное доведение до смерти, сообщил спикер ведомства Томаш Орепук. Он не исключил, что после проведения экспертиз квалификацию дела могут изменить.

Польские СМИ назвали этот случай “вторым делом Игоря Стаховяка”: в мае 2016 года в полицейском участке Вроцлава скончался 25-летний Стаховяк, которого перед этим пытали правоохранители, писал Onet. Четырех бывших полицейских тогда признали виновными в превышении полномочий, психическом и физическом насилии против задержанного и приговорили к лишению свободы сроком от двух до 2,5 лет.

Украина из-за гибели Никифоренко направила Польше ноту.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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