 

Во США произошла перестрелка с мужчиной в бронежилете, погибли четверо, в том числе женщина с младенцем

05.09.2021, 23:42, Новости дня
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О “странном человеке”, который заявил о желании поговорить с одной из ее дочерей, в полицию сообщила 4 сентября местная жительница. Прибывшие полицейские не нашли мужчины.

Ситуация получила развитие около 4.30 утром в воскресенье. Один из полицейских услышал выстрелы, и в этот район отправили подкрепление. Возле одного из домов горел грузовик, недалеко от которого был подозреваемый в стрельбе. Он сразу же побежал в дом, откуда стали слышны “женский крик и детский плач”, а также новые выстрелы, рассказал шериф округа Полк Грэди Джадд.

По его словам, между полицией и мужчиной произошла перестрелка, в ходе которой было сделано “десятки, если не сотни” выстрелов. Затем подозреваемый вышел и сдался полиции, у него оказалось ранение.

Дом проверили роботами на наличие взрывчатки и всевозможных ловушек. Там обнаружили трех застреленных людей, в том числе женщину с младенцем на руках. Ребенок также оказался мертв.

Еще одну погибшую женщину полиция нашла в доме по соседству.

В полиции рассказали, что подозреваемый оказался настолько агрессивным, что в больнице, куда его отвезли, он с каталки попытался отобрать у полиции пистолет. Произошла драка, в результате которой нападавшего связали.

Мотивы стрельбы пока не озвучены, отмечает Associated Press.

Стрелок признался, что принимает наркотическое вещество метамфетамин. Его собираются перевести в тюрьму.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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