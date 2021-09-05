 

Байден приедет в Киев, но не в этом году. Кулеба объяснил, почему

05.09.2021, 23:42, Новости дня
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“Я не сомневаюсь, что президент Байден долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр и приземлится в Борисполе, и приедет в Киев. Но этот визит не будет в этом году”, – сказал он, отвечая на реплику ведущего. 

Глава МИД объяснил, что дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами на президентском уровне в течение одного года – глава Украинского государства Владимир Зеленский встречался с Байденом в Вашингтоне 1 сентября.  

“Не так плотно. Сейчас и американская сторона, и украинская будут сосредоточены на выполнении договоренностей, которых достигли президенты. А они действительно, очень масштабные и содержательные”, – добавил Кулеба. 

Контекст:

Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон с рабочим визитом. В рамках визита Зеленского подписали ряд межведомственных и межгосударственных соглашений между Украиной и США. В частности, министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

1 сентября Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом. Сначала два президента сделали совместное заявление перед СМИ. Глава Белого дома сказал, что партнерство между Украиной и США крепко, как никогда, и будет становиться еще крепче. Байден отметил, что хочет приехать с визитом в Украину. Зеленский спросил у Байдена, как США могут помочь в освобождении около 450 пленных украинцев, которые пребывают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, в аннексированном Крыму и РФ.

После этого состоялась встреча Байдена и Зеленского – с советниками и с глазу на глаз.

Еще до завершения встречи президентов США и Украина сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами. В частности, оба государства призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, Вашингтон поддержал право Киева выбирать свой внешнеполитический курс, включая членство в НАТО. Кроме того, правительство США пообещало выделить Украине на реформы сотни миллионов долларов в 2021 году. Также Украина и США договорились активизировать работу комиссии стратегического партнерства между странами.

После встреч в Вашингтоне Зеленский отправился в Калифорнию. Там он встретился с генеральным директором компании Apple Тимом Куком, выступил с речью в Стэнфордском университете. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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