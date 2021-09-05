 

Регионы Украины технически готовы к старту отопительного сезона на 80% – министерство

05.09.2021, 23:42, Новости дня
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Об этом по итогам совещания, которое провел с главами областных государственных администраций министр развития общин и территорий Алексей Чернышов 3 сентября, сообщила пресс-служба министерства. 

По словам Чернышова, динамика подготовки “соответствует рекомендуемым показателям и графикам”. 

Он заявил, что тарифы для населения повышаться не должны и рассказал о подготовке законопроекта о компенсации разницы в тарифах. Полномочия по установлению тарифов в этом сезоне предоставлены органам местного самоуправления, уточнили в ведомстве.

Контекст:

Оператор газотранспортной системы Украины 27 августа заявлял, что долги облгазов перед компанией достигли 9,2 млрд грн, из-за чего стабильное прохождение отопительного сезона находится под угрозой. 

Большая часть долгов – 6,7 млрд грн – приходится на долю облгазов группы РГК. Как пишет “Экономическая правда”, они принадлежат украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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