Регионы Украины технически готовы к старту отопительного сезона на 80% – министерство

Об этом по итогам совещания, которое провел с главами областных государственных администраций министр развития общин и территорий Алексей Чернышов 3 сентября, сообщила пресс-служба министерства.

По словам Чернышова, динамика подготовки “соответствует рекомендуемым показателям и графикам”.

Он заявил, что тарифы для населения повышаться не должны и рассказал о подготовке законопроекта о компенсации разницы в тарифах. Полномочия по установлению тарифов в этом сезоне предоставлены органам местного самоуправления, уточнили в ведомстве.

Контекст:

Оператор газотранспортной системы Украины 27 августа заявлял, что долги облгазов перед компанией достигли 9,2 млрд грн, из-за чего стабильное прохождение отопительного сезона находится под угрозой.

Большая часть долгов – 6,7 млрд грн – приходится на долю облгазов группы РГК. Как пишет “Экономическая правда”, они принадлежат украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—