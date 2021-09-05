 

Депутат Борис Вишневский показал предвыборный плакат с его конкурентами-двойниками

05.09.2021, 23:32, Разное
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Они взяли не только его имя, но и прическу с бородой.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский показал предвыборный плакат с его конкурентами-двойниками. Они взяли его имя, а также сделали похожие прически и бороды.

Ранее территориальная избирательная комиссия вновь зарегистрировала депутата «Яблока» и колумниста «Новой газеты» Бориса Лазаревича Вишневского кандидатом на выборы в Законодательное собрание Петербурга. Также зарегистрировали тезок депутата — Бориса Ивановича Вишневского (прошлое имя по паспорту — Виктор Быков) от партии «Зеленые» и Бориса Геннадьевича Вишневского (Алексея Шмелева).

Виктор Быков. Скрин: «Вархивах.нет»

2 августа Борис Иванович вместе с кандидатом от «Зеленой альтернативы» Алексеем Тереховым потребовали снять депутата Вишневского с выборов из-за его «причастности» к экстремизму.

Оба «двойника» — Борис Иванович и Борис Геннадьевич — сменили имя незадолго до предвыборной гонки. Таким образом, в бюллетене будут перечислены подряд трое Вишневских.

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Борис Лазаревич Вишневский был избран депутатом Законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко» в 2016 и в 2011 году. В нынешнем созыве он руководит фракцией «Яблока». Выборы депутатов петербургского Заксобрания и депутатов Государственной думы пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Источник: Новая газета



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