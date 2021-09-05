Мнение: Британский спецназ бежал из Афганистана переодевшись женщинами
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Выглядит как новость ИА "Панорама", но тем не менее. Британское издание Sunday Express (прямо скажем так себе источник), утверждает, что 20 бойцов британской SAS бежали из Афганистана переодевшись в женские платья.
Около 20 бойцов спецназа были вынуждены преодолеть сотни миль, чтобы сбежать из страны, которая с тех пор снова попала под контроль талибов. Военнослужащие выполняли задание на юге Афганистана и были предупреждены об отсутствии вертолетов для их эвакуации из страны.
Сообщается, что военнослужащие разработали хитрый план побега, размахивая ф
лагами талибов по пути в столицу Кабул.
Оказавшись в столице, солдаты облачились в паранджи, чтобы спрятаться на виду.
Источник сообщил Daily Star: «Команда SAS находилась в Афганистане несколько месяцев и выполняла секретную разведывательную миссию, когда все пошло наперекосяк.
«Им сказали прервать операцию и приготовиться к немедленной эвакуации в Кабул.
Военнослужащие бросили большую часть своего оборудования, кроме оружия и боеприпасов, и прикрылись паранджой.
Затем они купили пять такси и поехали в Кабул.
Каждый раз, когда они подходили к блокпосту, солдат афганского спецназа объяснял, что женщины были очень набожными и хотели поприветствовать талибов и их приход к власти к Афганистане. Это сработало.Было несколько рискованных моментов, но даже талибы не хотели снимать паранджу с женщины».
https://www.express.co.uk/news/world/1486491/sas-troops-afghanistan-taliban-escape-burqa-british-special-forces-kabul-ont – цинк
Выглядит конечно как котоламповая байка, но почему бы и нет. Применили военную смекалку и смогли успешно сбежать, раз уж правительство их фактически бросило на произвол судьбы. В конечном итоге, не они же были виноваты, что вывод войск был организован через одно место. Сбежали как смогли.
Вот то что фотографий нет, это плохо. Могли бы попасть в историю.
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Источник: Colonel Cassad
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