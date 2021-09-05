Мнение: Британский спецназ бежал из Афганистана переодевшись женщинами

Выглядит как новость ИА "Панорама", но тем не менее. Британское издание Sunday Express (прямо скажем так себе источник), утверждает, что 20 бойцов британской SAS бежали из Афганистана переодевшись в женские платья.

Около 20 бойцов спецназа были вынуждены преодолеть сотни миль, чтобы сбежать из страны, которая с тех пор снова попала под контроль талибов. Военнослужащие выполняли задание на юге Афганистана и были предупреждены об отсутствии вертолетов для их эвакуации из страны.

Сообщается, что военнослужащие разработали хитрый план побега, размахивая ф

лагами талибов по пути в столицу Кабул.

Оказавшись в столице, солдаты облачились в паранджи, чтобы спрятаться на виду.

Источник сообщил Daily Star: «Команда SAS находилась в Афганистане несколько месяцев и выполняла секретную разведывательную миссию, когда все пошло наперекосяк.

«Им сказали прервать операцию и приготовиться к немедленной эвакуации в Кабул.

Военнослужащие бросили большую часть своего оборудования, кроме оружия и боеприпасов, и прикрылись паранджой.

Затем они купили пять такси и поехали в Кабул.

Каждый раз, когда они подходили к блокпосту, солдат афганского спецназа объяснял, что женщины были очень набожными и хотели поприветствовать талибов и их приход к власти к Афганистане. Это сработало.Было несколько рискованных моментов, но даже талибы не хотели снимать паранджу с женщины».

https://www.express.co.uk/news/world/1486491/sas-troops-afghanistan-taliban-escape-burqa-british-special-forces-kabul-ont – цинк

Выглядит конечно как котоламповая байка, но почему бы и нет. Применили военную смекалку и смогли успешно сбежать, раз уж правительство их фактически бросило на произвол судьбы. В конечном итоге, не они же были виноваты, что вывод войск был организован через одно место. Сбежали как смогли.

Вот то что фотографий нет, это плохо. Могли бы попасть в историю.

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