 

Киев выразил уверенность в способности Байдена «долететь до середины Днепра»

05.09.2021, 23:02, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГлава американского государства Джо Байден не посетит Украину в 2021 году, сообщил руководитель МИД страны Дмитрий Кулеба.

Кулеба «не сомневается, что президент Байден долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр, и приземлится в Борисполе, и приедет в Киев». Однако, как отметил министр, визит состоится не в 2021 году, поскольку «дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год», передает ТАСС со ссылкой на «Интер».

Кулеба заявил, что МИД работает над визитом лидера США, передает РИА «Новости».

Напомним, президенты США и Украины провели переговоры в Белом доме. Байден заявил, что надеется однажды вновь посетить Украину. После переговоров украинский президент Владимир Зеленский признался, что забыл обсудить с Байденом вопрос его возможного ответного визита. Читатели украинского агентства УНИАН раскритиковали Зеленского.



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