 

В США не исключили способности мю-штамма коронавируса обойти защиту антител

05.09.2021, 23:02, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПри определенных мутациях новый мю-штамм коронавируса может обойти защиту некоторых антител, сообщил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

Как сообщил Фаучи, у мю-штамма «есть некоторая совокупность мутаций». Это «указывает на наличие возможности обходить защиту от определенных антител». Такая ситуация вызывает «беспокойство», сказал он. Эксперты в США внимательно изучают штамм, они хотят убедиться, что он не станет доминирующим. «Мы не знаем, какими были бы последствия», – приводит слова Фаучи РИА «Новости» со ссылкой на CBSNews.

При этом сейчас мю-штамм не рассматривается как непосредственная угроза, сказал Фаучи. По его словам, нет указаний на то, что штамм способен противостоять вакцинам. Однако он отметил недостаточность исследований. Имеющиеся данные указывают, что третья инъекция вакцины эффективна от любой разновидности коронавируса, сообщил он.

Напомним, биологи из Австралии пришли к выводу, что появление в последнее время нескольких более опасных вариантов коронавируса SARS-CoV-2 связано с увеличением скорости его эволюции. Исследователи предположили, что появление более опасных, вызывающих больше смертельных исходов вариантов связано с ускоренным накоплением мутаций под давлением положительного отбора.



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