Аналитики узнали, как российские мужчины относятся к предложению женщины пожениться. Когда лучше всего сделать предложение парню и как вести себя нельзя

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05.09.2021, 22:58, Разное
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Первый шаг в романтических отношениях принято делать мужчинам. Также и предложение о свадьбе чаще делают представители мужской части населения. Чаще, но не всегда. Некоторые женщины берут на себя это бремя, например, если отношения строятся с застенчивым и неуверенным партнером. Аналитики ресурса SuperJob выяснили, как сами мужчины относятся к такому поступку со стороны женщины.

Непопулярная инициатива

Как показали данные опроса, предложение руки и сердца от партнерши приветствуют только 33 % мужчин. Однако в других случаях к женской инициативе мужчины относятся с большим позитивом. Например, первые шаги при знакомстве одобряют больше половины россиян мужского пола.

В свою очередь женщины еще реже положительно оценивают подобные жесты. В большинстве случаев они относятся к таким поступкам спокойно или нейтрально.

При этом количество россиян, поддерживающих женскую инициативу в отношениях, растет по мере увеличения возраста. И это не зависит от того, женщины или мужчины отвечают. Даже предложение о вступлении в брак чаще поддерживают люди постарше.

Когда лучше делать предложение мужчине

В странах Соединенного Королевства есть легенда о том, что в V веке Святая Бригитта получила от покровителя Ирландии Святого Патрика разрешение на то, чтобы женщины могли делать предложение своим возлюбленным. Он установил для этого специальный день – 29 февраля.

Однако в то время женщины вовсе были лишены такого права, в отличие от мужчин. Сегодня же подобных запретов нет, но это не значит, что не стоит задумываться о наиболее подходящем моменте для предложения.

Разумеется, неудачным будет время, когда партнер пребывает в плохом состоянии, испытывает трудности и т. д. В таких ситуациях лучше оказать ему помощь, отодвинув запланированное событие на более подходящий момент. Но и тянуть время нет смысла. Получение ответа снимет множество вопросов и в дальнейшем упростит взаимоотношения.

Как не стоит себя вести

Важно продумать сам ход и последствия столь ответственного разговора. Конечно, всего предсказать нельзя, но есть вещи, которые точно не повысят шансы на успех данного мероприятия.

Например, если партнер отличается скромностью и робостью, то однозначно плохим решением будет организация такого разговора в людном месте. Кафе и рестораны отменяются сразу, поскольку люди такого склада чувствуют себя неуютно в подобной обстановке. Уединенное место будет оптимальным вариантом.

Распространены и ситуации, когда мужчины находятся под сильным влиянием друзей. В беседе с таким партнером важно не делать сразу акценты на том, что после свадьбы ему придется забыть о друзьях, ведь основное время он будет проводить с любимой женой. Такая перспектива его если не отпугнет, то уж точно смутит. К слову, друзья могут неоднозначно отнестись и к самому факту предложения о браке их товарищу со стороны женщины. Поэтому лучше постараться оставить этот разговор в тайне от них.

Другой пример касается мужчин, которые имеют любимое хобби или увлечение. Например, рыбалку или автомобили. Ошибкой будет делать предложение в то время, когда мужчина занят своим любимым делом. Не стоит его отвлекать в этот момент.



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