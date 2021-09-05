Замена Саша – Личное мнение
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Решетова пролетела над красивой жизнью как фанера над Парижем.
Так долго Настенька к этой жизни стремилась, шла по головам (в том числе, и беременной в то время Алёнки Шишковой), терпела презрение от Симоны, а итог оказался печален: Решетовой очень быстро нашли замену.
Замена Саша. Фото: Соцсети
И не только Решетовой, но и её сыну, которым эта неумная, дородная девка пыталась манипулировать.
«Не дали сына — буду с дочкой», — такова логика Тимати. «Нет Насти — буду с Сашей».
Саша молода, гибка, спортивна.
Немного колхозна, но Тимуру нравится дешёвый сексапил в бабах. К тому же, она любит или делает вид, что любит, сёрфинг, что для Юнусова — важно.
Фото: Соцсети
К тому же, новая Тиматева умеет то, что не умеют её предшественницы. Эвона, как ногами умеет!
https://t.me/lenamiro/9608
Настю же я Тиматевой называть больше не буду. Тиматева — это Алёна: она осталась в семье. А ты, Решетова, осталась с Наташкой Рудовой. Теперь живи сама.
Только как ты будешь жить? Кому ты сейчас нужна?
Ты скучная. Ты неумная. Тебе — не 20 лет, и ты уже рожала писей. Ты раздобрела, отяжелела не без того тяжёлым крупом. Тебе в спину дышит целое поколение юных Саш, умеющих делать шпагат стоя: писей вперёд, туда-сюда.
Долго ты на своём накрученном подписчиками Тимура Инстаграме протянешь? Что ты жрать будешь? То, что предложит тебе новый принц?
Сомневаюсь, что предложит. А Юнусов урежет довольствие и правильно сделает.
Он не будет относиться к тебе, как относится к Алёне. Под руку с тобой на мероприятиях появляться не будет. Алёну возьмёт в компанию к новой девушке, а тебя — нет: ты выбрала общество Рудовой.
Фото: Соцсети
Начитавшись комплиментов некрасивых женщин трудной судьбы в Инстаграме, ты, наверное, поверила в наличие у себя какой-то там неземной красоты. Красоты, которая поможет тебе найти мужика круче Юнусова.
В реальности же Юнусов нашёл себе девку, которая круче тебя.
Так выглядит правда.
Что вы испытывали, когда ваши бывшие начинали встречаться с теми, кто по факту — круче вас? Было же такое, или силёнок не хватает это признать?
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Источник: Лена Миро
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