 

Замена Саша – Личное мнение

05.09.2021, 22:54, Разное
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Решетова пролетела над красивой жизнью как фанера над Парижем.

Так долго Настенька к этой жизни стремилась, шла по головам (в том числе, и беременной в то время Алёнки Шишковой), терпела презрение от Симоны, а итог оказался печален: Решетовой очень быстро нашли замену.


Замена Саша. Фото: Соцсети

И не только Решетовой, но и её сыну, которым эта неумная, дородная девка пыталась манипулировать.

«Не дали сына — буду с дочкой», — такова логика Тимати. «Нет Насти — буду с Сашей».

Саша молода, гибка, спортивна.

Немного колхозна, но Тимуру нравится дешёвый сексапил в бабах. К тому же, она любит или делает вид, что любит, сёрфинг, что для Юнусова — важно.


Фото: Соцсети

К тому же, новая Тиматева умеет то, что не умеют её предшественницы. Эвона, как ногами умеет!

https://t.me/lenamiro/9608

Настю же я Тиматевой называть больше не буду. Тиматева — это Алёна: она осталась в семье. А ты, Решетова, осталась с Наташкой Рудовой. Теперь живи сама.

Только как ты будешь жить? Кому ты сейчас нужна?

Ты скучная. Ты неумная. Тебе — не 20 лет, и ты уже рожала писей. Ты раздобрела, отяжелела не без того тяжёлым крупом. Тебе в спину дышит целое поколение юных Саш, умеющих делать шпагат стоя: писей вперёд, туда-сюда.

Долго ты на своём накрученном подписчиками Тимура Инстаграме протянешь? Что ты жрать будешь? То, что предложит тебе новый принц?

Сомневаюсь, что предложит. А Юнусов урежет довольствие и правильно сделает.

Он не будет относиться к тебе, как относится к Алёне. Под руку с тобой на мероприятиях появляться не будет. Алёну возьмёт в компанию к новой девушке, а тебя — нет: ты выбрала общество Рудовой.


Фото: Соцсети

Начитавшись комплиментов некрасивых женщин трудной судьбы в Инстаграме, ты, наверное, поверила в наличие у себя какой-то там неземной красоты. Красоты, которая поможет тебе найти мужика круче Юнусова.

В реальности же Юнусов нашёл себе девку, которая круче тебя.

Так выглядит правда.

Что вы испытывали, когда ваши бывшие начинали встречаться с теми, кто по факту — круче вас? Было же такое, или силёнок не хватает это признать?

Источник: Лена Миро



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