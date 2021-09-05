 

5 сентября: день рождения Фредди Меркьюри и Сергея Лозницы, день смерти Матери Терезы

05.09.2021, 22:48, Новости дня
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Этот день в истории:

в 1964-м – знаменитая британская группа The Animals заняла первое место в американском хит-параде со своей версией народной песни-баллады The House of the Rising Sun (“Дом восходящего солнца”). Именно версия The Animals вошла под №123 в список 500 лучших песен всех времен журнала Rolling Stone.

В этот день родились:

в 1946-м – Фредди Меркьюри (настоящее имя Фаррух Булсара), британский певец, фронтмен популярной в 1970–1980-х рок-группы Queen;

в 1951-м – Майкл Китон (настоящее имя Майкл Джон Дуглас), американский киноактер, известный по фильмам “Бэтмен”, “Возвращение Бэтмена”, “Нет слов”, “Экстренные меры” и другим;

в 1964-м – Сергей Лозница, украинский режиссер-документалист, автор кинолент “Майдан”, “Аустерлиц”, “Государственные похороны”.

В этот день умерли:

в 1975-м – Георг Отс, эстонский певец эстрады, оперы и оперетты (лирический баритон), актер, прославившийся главной ролью в фильме “Мистер Икс” 1958 года. Пережил рак мозга и восемь операций, включая ампутацию глаза. Работал практически до конца жизни. Умер в 55 лет, похоронен на таллинском Лесном кладбище;

в 1993-м – Юлиан Семенов, советский писатель, сценарист, журналист. Самые известные фильмы по сценарию Семенова – “Майор Вихрь”, “Семнадцать мгновений весны”, “Петровка, 38”. После инсульта, случившегося в мае 1990-го, Семенов оказался прикованным к постели и вернуться к работе уже не смог. Скончался в 61 год в 1993-м в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище;

в 1997-м – Мать Тереза (настоящее имя Агнес Гонджа Бояджиу), религиозная деятельница албанского происхождения, католическая монахиня, лауреат Нобелевской премии мира 1979 года “За деятельность в помощь страждущему человеку”. Умерла в 87 лет. Причислена католической церковью к лику святых.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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