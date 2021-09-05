 

Малюська: Мы добиваем Россию в Европейском суде по правам человека

05.09.2021, 22:48, Новости дня
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“Мы добиваем Россию в Европейском суде по правам человека. Каждый спор ЕСПЧ с другим государством – это лет семь. А мы где-то больше чем посередине пути. И пока идем очень успешно. ЕСПЧ уже признал, что Россия контролировала Крым задолго до так называемого референдума”, – сказал он.

Министр отметил, что это “было сложно доказывать – куча времени, куча опросов, куча доказательств”.

“Реально мы же сейчас Крым не контролируем. То, что Россия захватила Крым и полностью его контролирует, было доказано доказательствами на международном уровне в суде. Это первый случай, прецедент, аналогов его не было. И это существенное поражение России, их там колбасило. А мы продолжаем воевать с Россией в ЕСПЧ и других юрисдикциях”, – объяснил Малюська.

Он анонсировал слушания в ЕСПЧ в ноябре дела против России.

“Мы дальше будем добивать их там. У нас там сразу несколько объединенных требований, в том числе и с голландцами, которое касается сбитого Boeing МН17. Кстати, интересная тоже история. Мы подали жалобу на Российскую Федерацию в ЕСПЧ относительно политических убийств Российской Федерацией как своих граждан – русских, так и украинцев, и чеченцев, и других иностранцев. Россия тоже сходит с ума из-за этого, потому что там фигурируют все громкие политические убийства, в том числе и покушение на убийство [российского оппозиционера Алексея] Навального. И это тоже будет рассматриваться в ЕСПЧ по заявлению Украины”, – подчеркнул Малюська.

Контекст:

Украина подала в ЕСПЧ пять жалоб против России (из них одну, связанную с крушением MH17, – совместно с Нидерландами).

В частности, в деле №20958/14, первое заседание по которому состоялось 11 сентября 2019 года, Украина обвиняет Россию в том, что она установила военный контроль над Крымом до формальной аннексии, убивала украинских военных, жестоко обращалась с крымскими татарами, похищала и пытала журналистов, тем самым нарушив Конвенцию о правах человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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