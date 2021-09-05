СБУ сообщила о задержании мужчины, который, по данным СМИ, угрожал Зеленскому
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Об этом “РБК-Украина” сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.
“На горячую линию СБУ поступило сообщение с угрозами в отношении первых лиц государства. Сотрудники службы оперативно среагировали и отработали данный звонок”, – рассказал он.
По словам Дехтяренко, задержанный – человек без определенного места жительства, с признаками психических расстройств.
Пресс-секретарь СБУ не уточнил, в чей адрес были угрозы, но СМИ писали, что речь идет о президенте Украины Владимире Зеленском. Это подтверждают также источники “РБК-Украина”.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет