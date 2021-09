Мнение: Японский фашизм: Дзайбацу

Продолжение отличного документального фильма про японский фашизм. В первой части ("Умри за императора. Капитализм с самурайской спецификой" https://colonelcassad.livejournal.com/6812756.html) рассказ был о Японии до второй мировой войны. А в этой части будет продолжение, о Японии и японской разновидности фашизма накануне и во время Второй мировой войны.

Аннотация:

Сегодня многие знают, что Япония была главным союзником Третьего Рейха во Второй мировой войне. Слышали многие и про ужасы творимые японскими фашистами: нанкинская резня, отряд 731, каннибализм и вивисекция. И все-таки Японская империя во многом остается неизведанной.

Во второй части нашего рассказа про японский фашизм вы узнаете о том, что представляла из себя Японская Империя накануне и во время Второй мировой войны: как была устроена экономика, кто стоял у власти и как жилось простому народу. Также мы расскажем о японских финансово-промышленно-торговых корпорациях, более известных как дзайбацу. Была ли Вторая мировая прибыльной или убыточной для японского бизнеса? Действительно ли японский автопром появился ИЗ РУИН?

Тайм-коды:

00:00 Начало

02:31 Глава 1. Подготовка к большой войне

17:51 Глава 2. Режим частно-государственного терроризма

55:05 Глава 3. Государство дзайбацу

01:17:01 Глава 4. Почему Япония напала на США

01:35:44 Глава 5. Сфера сопроцветания

01:54:56 Глава 6. Джаст бизнес

02:17:36 Глава последняя. Преступление и наказание

02:23:28 Список использованной литературы

Использованные источники:

