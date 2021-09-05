В Киеве оценили результаты визита Зеленского в США

Украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским удалось в ходе визита в США реализовать больше, чем планировалось, считает пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

«Удалось реализовать больше, чем мы сами себе намечали. То есть, мы по максимуму достигли. Это нормальный рабочий визит, результаты которого превзошли наши собственные ожидания. Впервые за очень много лет Украина приехала не как проситель… Ожидали, что приедет клиент к патрону, как у нас часто говорят, а на самом деле приехал партнер к партнеру», – сказал он в эфире телеканала «Дом», передает РИА «Новости».

Кроме того, Арестович повторил, что тема минских соглашений президентов США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского. При этом он отметил, что «минские соглашения никуда не делись", ведь формально ни одна из сторон не объявляла о выходе из них».

«Президент повез в Соединенные Штаты несколько вариантов решения. Создание новой системы давления на РФ с целью принуждения их к выполнению международных обязательств своих. И эти варианты предполагают участие Соединенных Штатов», – отметил он.

Ранее в ДНР объяснили отсутствие обсуждения Минских соглашений на встрече президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.

В среду глава МИД Сергей Лавров заявил, что Киев вместо выполнения Минских соглашений занимается «словесной эквилибристикой». При этом он подчеркнул: «…Безальтернативность Минских договоренностей для урегулирования кризиса в Донбассе, она провозглашается всеми без исключения». «Минские соглашения не предусматривают никакого принуждения, они были добровольно согласованы, добровольно подписаны», – ответил Лавров на вопрос студентов МГИМО, возможен ли вариант принуждения Украины к миру со стороны РФ в рамках Минских соглашений. Он добавил, что соглашения были единогласно одобрены Совбезом ООН, «тем самым став частью международного права».

Днем ранее Арестович допустил возможность перехода вооруженных сил Украины в наступление в Донбассе, если сложатся «экстраординарные условия».