 

Маск показал внуку и правнуку Королева завод SpaceX

05.09.2021, 22:08, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинИзобретатель, основатель космической компании SpaceX Илон Маск показал завод SpaceX внуку и правнуку легендарного советского конструктора ракетной техники Сергея Королева.

«Невероятно благодарны Илону Маску за приглашение, гостеприимство и незабываемую почти часовую личную встречу. Слова нашей благодарности команде Илона за впечатляющую экскурсию по SpaceX и возможность увидеть своими глазами сборку двигателей, ракет и Crew Dragon. Продолжайте двигать мир вперед, мистер Маск!» – написал внук конструктора Андрей Королев в своем Facebook.

Также он опубликовал фотографию перед офисом SpaceX и совместные фото с Маском и своим сыном Павлом.

Ранее Маск в интервью Everyday Astronaut признался, что при создании ракетного двигателя Raptor вдохновляется в том числе разработками российских специалистов.



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