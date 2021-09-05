Маск показал внуку и правнуку Королева завод SpaceX

Изобретатель, основатель космической компании SpaceX Илон Маск показал завод SpaceX внуку и правнуку легендарного советского конструктора ракетной техники Сергея Королева.

«Невероятно благодарны Илону Маску за приглашение, гостеприимство и незабываемую почти часовую личную встречу. Слова нашей благодарности команде Илона за впечатляющую экскурсию по SpaceX и возможность увидеть своими глазами сборку двигателей, ракет и Crew Dragon. Продолжайте двигать мир вперед, мистер Маск!» – написал внук конструктора Андрей Королев в своем Facebook.

Также он опубликовал фотографию перед офисом SpaceX и совместные фото с Маском и своим сыном Павлом.

Ранее Маск в интервью Everyday Astronaut признался, что при создании ракетного двигателя Raptor вдохновляется в том числе разработками российских специалистов.