 

На границе РФ и Литвы скопилось свыше 100 грузовиков

05.09.2021, 22:08, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинИз-за сбоя в работе информационных систем в Литве в очереди на российско-литовской границе скопилось более 100 грузовиков, сообщила Калининградская областная таможня.

Въезда в Россию ожидают 10 грузовиков, возможности въехать в Литву – 110. Проблемы на пункте пропуска «Чернышевское» начались в субботу и продолжились в воскресенье, передает РИА «Новости».

Напомним, в марте из-за сбоя в работе информационных систем Литвы на границе двух стран скопилась очередь почти из 300 грузовиков.



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