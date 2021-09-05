На границе РФ и Литвы скопилось свыше 100 грузовиков

Из-за сбоя в работе информационных систем в Литве в очереди на российско-литовской границе скопилось более 100 грузовиков, сообщила Калининградская областная таможня.

Въезда в Россию ожидают 10 грузовиков, возможности въехать в Литву – 110. Проблемы на пункте пропуска «Чернышевское» начались в субботу и продолжились в воскресенье, передает РИА «Новости».

Напомним, в марте из-за сбоя в работе информационных систем Литвы на границе двух стран скопилась очередь почти из 300 грузовиков.