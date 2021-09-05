 

На тропинке в лесу сидел котенок. Велосипедисты решили спасти малыша и привезли домой

05.09.2021, 22:04, Разное
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Иногда регулярные занятия спортом приводят к неожиданным последствиям. Семейная пара из Франции, отправляясь на велопрогулку, даже не представляла, что попадет в настоящее дорожное приключение и обретет нового члена семьи.

Пушистый подкидыш

Даниэль и Селин – супруги из Бретани. Уже некоторое время они совершали прогулки на велосипедах, чтобы держать себя в форме и наслаждаться красотами местной природы. К тому же парные заезды помогали укрепить семейную связь. Но во время путешествия по одной из лесных дорожек они услышали необычный звук. Селин уточнила:

Мы ехали по очень тихой дороге через лес, поблизости не было домов, когда внезапно услышали громкий визг, исходящий от куста папоротника на обочине дороги. Сначала подумали, что это какая-то птица, поэтому остановились и попытались посмотреть, откуда исходит шум. И вот она: напуганный плачущий котенок.

Изначально котенок отказывался контактировать с людьми и моментально убегал в кусты. Поэтому женщина буквально легла на дорогу и протянула руки, чтобы продемонстрировать мирные намерения. Позвала брошенного зверька.

Буквально через несколько минут одинокий котенок успокоился и дался в руки. Поблизости не было жилых домов, признаков других людей или котов-родителей, а везти домой на неприспособленных велосипедах опасно: кошечка могла выпасть и пострадать. Уезжать было тяжко, поскольку в спину раздавался жалобный плач.

Поэтому семья преодолела 18 миль и вернулась уже на машине со специальной коробкой. Стоило Селин выйти из машины, как навстречу из папоротника тут же выскочил радостный будущий питомец.

Сегодня Миникитти, или просто Мини (от Mini Kitty – «маленький котенок»), уже год живет с владельцами. Реабилитация с помощью обильного питания и хорошего сна прошла успешно. Да и жить в компании с двумя людьми, кошкой и собакой намного интересней, чем выживать в одиночку на природе.



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