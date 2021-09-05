Bellingcat работает над тремя три материалами о спецоперации по задержанию вагнеровцев, два из них скоро выйдут – Грозев

Об этом в ходе конференции Mezhyhirya Festival рассказал 5 сентября журналист Bellingcat Христо Грозев, трансляция мероприятия велась в Facebook.

“Есть три продукта, над которыми мы работаем. Первый – это документальный фильм. Это двухчасовый фильм голливудского плана, с классными голливудскими режиссерами, которые имеют кучу наград. Это долгосрочный проект. И мы не так можем повлиять на длительность подготовки. И он точно получит какие-то награды, я уверен, что мы получим номинацию на премию “Оскар” за лучшую документалистику. И это будет в следующем году. Нужно подождать”, – сообщил он.

Грозев сказал, что это будет масштабный фильм, но “не что-то из новостного цикла”.

“По сути, это будет – задним числом – осмотр того, как все произошло и какие повлекло метапоследствия. То есть перспективный взгляд. Фильм будет интересным, но не новостным”, – пояснил расследователь.

Еще один продукт, по его словам, – тоже документальный фильм, но не более короткий.

“Мы хотели сделать более короткую документалку для новостей. Оказалось, что CNN уже работает подобной вещью. Мы решили, что лучше поможем им. Они планировали выпустить ее где-то в районе визита Владимира Зеленского в Вашингтон, а мы хотели одновременно с ними опубликовать нашу текстовую версию расследования. Но из-за событий в Афганистане на CNN сказали так: “Нам сейчас интересен только Афганистан”. И та команда CNN, которая работала над видеоверсией, не получила эфирное время. Но они говорят, что все же опубликуют его где-то в течение этого месяца. Тогда же и мы выпустим наш текст. Но текстовая версия не сможет дать ответ на вопрос, это был преступный умысел в отмене операции, или же это было какое-то тупое политическое решение или очень умное политическое решение, которое мы не понимаем. Мы там говорим, что произошло. И на самом деле, это была очень смелая, отчаянная операция”, – добавил Грозев.

Контекст:

29 июля 2020 года власти Беларуси сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”.

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников “будут трагическими”.

Главный редактор “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК “Вагнер” в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения руководителя Офиса президента Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, рассказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников ЧВК “Вагнер” была сорвана человеком “из самого ближайшего окружения” Зеленского.

В СБУ назвали эти данные “фантастическим сценарием”. Начальник ГУР заявил, что бойцов ЧВК “Вагнер” в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский заявил, что никакого “слива” спецоперации по задержанию вагнеровцев не было.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске.

27 февраля 2021 года Бутусов сообщил, что выселили из дома и лишили охраны экс-начальника ГУР Василия Бурбу, который, по данным журналиста, дал показания о провале операции по захвату вагнеровцев. В полиции информацию опровергли.

Выход расследования Bellingcat о вагнеровцах переносили несколько раз. 6 марта издание ZN.UA сообщило, что Офис президента Украины пытался договориться с MI6 о невыходе расследования. По данным журналистов, на встрече в Киеве с представителями британской разведки присутствовали начальник ГУР Кирилл Буданов и замглавы Офиса президента Роман Машовец.

Шеф-редактор российского издания The Insider Роман Доброхотов, который помогал проекту Bellingcat проводить расследование по делу наемников ЧВК “Вагнер”, заявил в начале августа, что выход расследования затягивается, так как журналисты хотят, чтобы в материале была позиция президента Украины и его офиса.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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