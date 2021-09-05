 

Белковский предположил, что Лавров “постоянно смотрит триллеры про инопланетян”

05.09.2021, 21:54, Новости дня
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“Лавров, министр иностранных дел, на этой неделе был очень озабочен проблемой похищения людей. То есть видно, что он то ли постоянно смотрит какие-то триллеры про инопланетян, то ли вообще идея вырваться за пределы его нынешней человеческой и земной оболочки его бессознательно беспокоит. Но вот похищение людей – для него это важная история”, – сказал политолог.

2 сентября российское “Радио Sputnik” сообщало со ссылкой на спортивное подразделение своего агентства, что Лавров допустил похищение российских спортсменов американцами “под предлогом допинговых нарушений”.

Белковский предположил, что у этого заявления есть отдельный подтекст, обращенный к российской элите: “не пользуйтесь свободой перемещения, потому что злые американцы вас похитят”.

“Здесь есть еще и бессознательный фактор того, что, может быть, и неплохо быть похищенным, чтобы закончился весь этот бесконечный морок. Ибо сам Сергей Викторович Лавров ведь произрос как большой российский дипломат в те годы, когда наша страна не была врагом Америки и не тяготела к идее железного занавеса-лайт, как сейчас. В 1980–1990-е годы он сформировался как один из лидеров нашей дипломатии, но принужден, как правильный госслужащий, следовать линии политического руководства до такой степени, что недавно сам [президент] Владимир Путин сказал, де, Сергей Лавров иногда путает себя с министром обороны Сергеем Кужугетовичем Шойгу. Уж не знаю, под влиянием каких факторов, но путает”, – объяснил политолог.

Он считает, что Лавров, говоря о возможных похищениях и ссылаясь на американский “антидопинговый закон Родченкова” (Григорий Родченков – бывший директор Московской антидопинговой лаборатории, который раскрыл масштабную программу господдержки применения допинга в России), – не знает, что закон не распространяется на спортсменов.

“Арестовать по нему и отправить в США можно только спортивных функционеров, то есть людей, связанных со спортом. Тренеров, агентов, дилеров, врачей, менеджеров можно арестовать, но не спортсменов как таковых”, – подчеркнул Белковский.

Контекст:

“Закон Родченкова” был принят обеими палатами Конгресса США в октябре – ноябре 2019 года. Он предполагает до 10 лет тюремного заключения или штраф в размере до $1 млн для организаторов и участников международных допинговых схем, однако освобождает от ответственности отдельных спортсменов. 

Кроме того, “закон Родченкова” предусматривает механизм компенсаций для атлетов, пострадавших в результате допинговых сговоров.

Родченков стал информатором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). После раскрытия масштабной программы господдержки применения допинга в РФ сборная России были отстранена от Олимпиады в 2016 году. В конце 2019-го ВАДА применила самые жесткие в истории спорта санкции против России, на четыре года отстранив от международных соревнований и запретив принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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